Tute: “El lenguaje de la historieta es tan potente como el del cine, la literatura o la pintura”
Llegó a Tucumán para presentar “Ensayo para mi muerte”, libro que reflexiona en profundidad sobre el sentido de la vida de cara al inevitable final. Y hablando de la realidad nacional, la definió sin eufemismos: trágica.
DEFINICIÓN. “Me dan ganas de hacer tantas cosas que no me alcanza la vida. Esa es la realidad, soy inquieto”. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular