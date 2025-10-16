Tute llega para presentar “Ensayo para mi muerte”

“Ensayar la muerte nos conduce fuera de la lógica para trasladarnos a un territorio de estricta poesía. Y allí Tute enciende un farol que es más luminoso que el de la historieta o los dibujos. Porque él es un poeta”, destaca Alejandro Dolina en el prólogo. En este trabajo, Tute se aparta del formato clásico de la historieta para adentrarse en un territorio más libre, cercano al ensayo visual y teatral, consolidándose como un narrador profundo y de largo aliento. Al finalizar la presentación el autor firmará ejemplares, que también podrán adquirirse en el hall del teatro.