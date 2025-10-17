Franco Colapinto sufrió con el Alpine en Austin y largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos

Gasly, con lo justo

El otro Alpine tampoco tuvo un día sencillo. Gasly avanzó a la SQ2 con lo justo (fue el último en hacerlo) gracias a un registro de 1:35.144, apenas 102 milésimas más rápido que el del argentino. La diferencia fue mínima, pero suficiente para mantenerlo dentro del grupo de los quince mejores. En la segunda ronda, el francés no pudo mejorar y cerró en el puesto 13, confirmando que el equipo de Enstone sigue lejos de los puestos de vanguardia.