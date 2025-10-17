Franco Colapinto sufrió con el Alpine en Austin y largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos

El viernes en Austin tuvo de todo: calor, viento, tráfico en pista y márgenes apretadísimos en los tiempos. En ese contexto, Franco Colapinto no consiguió avanzar a la segunda ronda de clasificación y terminó en el puesto 17 de la Sprint Shootout del Gran Premio de Estados Unidos. El argentino de Alpine se quedó a una décima del corte y, por apenas 102 milésimas, vio cómo su compañero Pierre Gasly lograba pasar al siguiente segmento.
El bonaerense completó dos giros lanzados en una sesión más breve de lo habitual (solo 12 minutos para todos los pilotos), donde cualquier error podía dejarlo afuera. En su primera vuelta, Colapinto estuvo cerca de perder el control del Alpine A525, aunque logró corregir con reflejos para evitar el despiste. Luego pasó por boxes, cambió neumáticos y volvió a salir con un nuevo intento. Sin embargo, el 1:35.246 que marcó en su último giro no alcanzó para superar la SQ1.
El resultado lo deja 17° en la grilla de la carrera sprint, que se correrá este sábado desde las 14 en el Circuito de las Américas. Será una competencia corta, a 100 kilómetros, en la que Colapinto intentará remontar posiciones en busca de seguir sumando experiencia en su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1.
Gasly, con lo justo
El otro Alpine tampoco tuvo un día sencillo. Gasly avanzó a la SQ2 con lo justo (fue el último en hacerlo) gracias a un registro de 1:35.144, apenas 102 milésimas más rápido que el del argentino. La diferencia fue mínima, pero suficiente para mantenerlo dentro del grupo de los quince mejores. En la segunda ronda, el francés no pudo mejorar y cerró en el puesto 13, confirmando que el equipo de Enstone sigue lejos de los puestos de vanguardia.
La sesión dejó en evidencia las limitaciones del A525, sobre todo en el segundo sector del trazado texano, donde Colapinto fue más rápido que Gasly pero perdió tiempo en las rectas largas. El equipo había anticipado antes del fin de semana que la exigencia aerodinámica de Austin podía jugar en contra del auto, que sufre en curvas de alta velocidad y en tracción a la salida de los virajes lentos.
“No amigo... la parte trasera está terminada”, alcanzó a decir Colapinto por radio al cruzar la meta. Desde el box, su ingeniero Stuart Barlow le confirmó la eliminación: “Sí, fue bastante difícil ahí afuera. Estamos afuera, P17.” La frustración fue evidente, pero dentro del equipo valoran la capacidad del argentino para adaptarse a circuitos nuevos y su trabajo en la gestión de los neumáticos, algo clave para el ritmo de carrera.
Verstappen en la pole
En la lucha por la pole de la carrera sprint, Max Verstappen volvió a demostrar su dominio absoluto. El neerlandés de Red Bull registró un tiempo de 1:32.143, más de siete décimas más veloz que el corte de la SQ1 y apenas 0.071 por delante de Lando Norris, quien fue segundo con el McLaren. El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato, completó el top tres con una diferencia de 0.380.
La sorpresa de la jornada la dio Nico Hülkenberg, que metió a su Sauber en la cuarta posición, mientras que George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Alex Albon (Williams) y Charles Leclerc (Ferrari) completaron el top 10.
Más atrás, los rezagados de la SQ1 fueron Oliver Bearman (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Sauber), junto a Colapinto. La clasificación fue extremadamente ajustada: entre el 10° y el 20° hubo menos de un segundo de diferencia.
Un circuito exigente
Las condiciones en Austin complicaron a varios pilotos. Con 33°C de temperatura ambiente y más de 40°C sobre el asfalto, la degradación de los neumáticos medios fue un factor determinante. A eso se sumó un leve viento lateral en el tercer sector, que afectó la estabilidad del Alpine, sobre todo en la curva 19, donde el argentino había sufrido un susto similar durante la práctica libre.
Colapinto había terminado 16° en esa tanda inicial, superando a Gasly por 12 milésimas, pero en la clasificación no pudo repetir esa performance. Desde Alpine reconocen que el objetivo del fin de semana es recopilar datos y probar configuraciones nuevas, más que pelear por los puntos.
Para el argentino, cada sesión es una oportunidad de aprendizaje en la categoría más competitiva del automovilismo. Este sábado buscará avanzar desde la fila nueve de la grilla, con la meta de acercarse al top 10 y evitar incidentes en una carrera donde el desgaste y las estrategias suelen definir posiciones.
Luego del Sprint, desde las 18 se disputará la clasificación general para la carrera principal. El Gran Premio de Estados Unidos se correrá el domingo a las 16, con 56 vueltas al trazado de Austin (308 km de recorrido).
Será un fin de semana clave para Alpine, que necesita sumar consistencia de cara al cierre del campeonato, y una nueva prueba para Colapinto, que sigue afianzándose en la Fórmula 1 con la mirada puesta en 2026, cuando el equipo definirá su alineación definitiva.