Franco Colapinto no logró pasar a la Q2 en la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Franco Colapinto finalizó 16° en la única práctica libre del GP de Estados Unidos, con un tiempo de 1:34.653, y volvió a superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El argentino completó 24 vueltas en el Circuito de las Américas, en una sesión marcada por el calor extremo y una bandera roja provocada por Lance Stroll.

El más veloz fue Lando Norris, seguido por Hülkenberg, Piastri, Alonso y Verstappen. Charles Leclerc y Carlos Sainz sufrieron problemas en la caja de cambios y no completaron su programa.