Franco Colapinto no logró pasar a la Q2 en la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Increíble vuelta de Verstappen
El vigente campeón logró el primer puesto en la clasificación del sprint. Lo escoltarán Norris y Piastri.
Comienza la SQ3
Los eliminados en SQ2
THE SQ2 ELIMINATIONS ARE IN!— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
11. Antonelli
12. Hadjar
13. Gasly
14. Stroll
15. Lawson#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/7ghJ2oJ2Jl
Se quedó en la puerta
Gasly no pudo mejorar su registro y finalizó 12°, quedando sin chances de avanzar a la SQ3 en Austin.
Austin le sienta bien a Norris
Al igual que en SQ1, el británico lidera la clasificación.
Arranca la SQ2
Afuera en SQ1
ELIMINATED IN SQ1— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
16. Bearman
17. Colapinto
18. Tsunoda
19. Ocon
20. Bortoleto#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/lSUwVuwkSK
Afuera por poco
Colapinto quedó 17° y no pasó a la Q2, mientras que Gasly avanzó con lo justo en Austin.
Lando Norris sube al primer lugar
Lo escoltan Verstappen y Piastri.
Última posibilidad para los pilotos
Una vuelta más para los rezagados que buscan entrar en la SQ2. Entre ellos, Colapinto.
Verstappen, el mas rápido hasta el momento
Con un tiempo de 1:34.140, lidera la SQ1 del Sprint
Franco, listo
GREEN LIGHT— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 17, 2025
SQ1 is underway. Franco heads straight out pic.twitter.com/pMXWyyH8gC