La danza contemporánea recorrerá distintas formas

Siete obras de elencos y artistas tucumanos integrarán el programa del Encuentro de Danza Contemporánea en pequeño formato, que se realizará esta noche desde las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). El evento oficiará además de cierre del taller “Improvisar con la forma”, a cargo de la reconocida docente porteña Mariela Puyol.
Dentro de la agenda se presentará “Mr. Jazz”, de Martín Gómez Sastre, quien refiere a su creación como “un volver al origen, con un cuerpo que se deja atravesar por el ritmo, que escucha y responde, que improvisa como en aquellas jam sessions donde nada está escrito y todo es posible; un homenaje a mis raíces en la danza jazz y, al mismo tiempo, un salto hacia la danza contemporánea”.
El bailarín y coreógrafo define para LA GACETA a su nueva propuesta como “un espacio oscuro donde el movimiento no busca imitar la música, sino convertirse en ella, un instante único, irrepetible, donde el cuerpo es territorio de libertad, riesgo y celebración que me encuentra en un momento de madurez artística y surgió de la necesidad de volver a subirme a un escenario”.
“Siento que es la primera vez que voy a interpretarme a mi mismo sin ponerme en un rol o personaje. Va a reflejar un poco de todo lo que estoy hecho, de mi formación y experiencia escénica. Soy un amante de la performance, del arte contemporáneo y del teatro musical. Pensaba que no podía hacer las dos cosas: lo conceptual y abstracto junto a lo comercial, o que no tenían relación alguna, que disociarme era la forma de poder convivir con esas facetas. Con el tiempo me di cuenta que al fin y al cabo soy yo, que toda esa información y formación puedo utilizarlas y combinarlas. ‘Mr. Jazz’ es un fiel reflejo de mi versatilidad y pasión que siento al moverme, es mi forma de reconciliar todas mis versiones”, detalla.
A diferencia de sus trabajos previos, Gómez Sastre reconoce que en esta creación “me siento obligado a mostrarme vulnerable desde un enfoque performático, desde la danza teatro; suelo trabajar mucho desde las imágenes, pienso mucho en la luz, las distancias entre los objetos y cuerpos en un escenario”.
Entre sus influencias, menciona al coreógrafo Pablo Rotemberg: “despertó en mí una forma de pensarme y verme en escena, aprendí mucho de él para concretar una búsqueda muy física, emocional y poética”.
Los otros participantes: una muestra de varios elencos
En el Encuentro de Danza Contemporánea se verán, aparte de “Mr. Jazz”, las creaciones “La decisión”, de Meriela Puyol; “Cuerda”, dirigida por Pablo Vignoli; “Ecos del tiempo”, interpretada por Francisco Morán; “Tiempo suspendido”, con coreografía y dirección de Marcos Acevedo; “Volverte a escuchar”, con Eve Santillán; y “Sempiterno”, de DoZ.08 Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán que conduce Sergio Pérez.