La danza contemporánea recorrerá distintas formas

“Siento que es la primera vez que voy a interpretarme a mi mismo sin ponerme en un rol o personaje. Va a reflejar un poco de todo lo que estoy hecho, de mi formación y experiencia escénica. Soy un amante de la performance, del arte contemporáneo y del teatro musical. Pensaba que no podía hacer las dos cosas: lo conceptual y abstracto junto a lo comercial, o que no tenían relación alguna, que disociarme era la forma de poder convivir con esas facetas. Con el tiempo me di cuenta que al fin y al cabo soy yo, que toda esa información y formación puedo utilizarlas y combinarlas. ‘Mr. Jazz’ es un fiel reflejo de mi versatilidad y pasión que siento al moverme, es mi forma de reconciliar todas mis versiones”, detalla.