Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Este año fue reconocida por el rey Carlos III de Reino Unido con la Orden del Imperio Británico por sus “servicios a la danza”. Al recordarlo, se emociona y se le llenan los ojos de lágrimas. Considera que se trata de un reconocimiento a su carrera, a toda su vida, y destaca el apoyo que siempre recibió de su entorno y de la propia compañía de ballet a la que pertenece y que hizo posible que llegara la distinción.