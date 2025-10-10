Secciones
CulturaMúsica

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Hizo 26 temporadas con el ballet de Londres y fue reconocida con una destacada distinción por sus servicios a la danza.

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
Hace 1 Hs

Cuando todavía cursaba la escuela primaria, Marianela Nuñez lo tenía muy claro. Aunque en su familia no había bailarines profesionales, ya sabía que quería ser ballerina. Siempre tuvo sus objetivos claros y bien fijados y es una de las cualidades que destaca en ella Julio Bocca, director de ballet argentino.

¿Soñás con bailar en el escenario? El Ballet Estable de Tucumán te está buscando

¿Soñás con bailar en el escenario? El Ballet Estable de Tucumán te está buscando

Tiene 43 años, es ordenada, le gusta la música, practica yoga y cree haber tenido la suerte de haberse encontrado con buenas personas toda su vida. Nació y creció en San Martín, Buenos Aires y siempre imaginó llegar a ser primera bailarina en Argentina. Lo que no imaginaba la pequeña Marianela, era que también llegaría a ser primera bailarina en el Royal Ballet de Londres, según ella misma cuenta a La Nación.

Marianela Nuñez: la mejor bailarina argentina

Desde los tres años estudió danzas españolas y a los seis dijo que quería hacer ballet. Sus padres cumplieron su deseo y muy tempranamente empezó a ser reconocida entre las personalidades destacadas del rubro. A sus 15 años, el Royal Ballet le reservó un lugar para esperarla hasta que cumpliera 16, pues era ilegal que una persona menor de esa edad trabajara.

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

A sus 43 años, regresó a Buenos Aires para presentarse en la gala por los 100 años del Teatro Colón. Fue especialmente elegida por Julio Bocca, quien la tiene en alta estima. “Es una persona increíble, disciplinada, con una conducta. Sabe lo que quiere, ama lo que hace, quiere más siempre. Tiene una musicalidad increíble, una técnica… que quien conoce un poco de ballet, sabe a qué me refiero”, destaca el bailarín.

Marianela Nuñez reconocida por el rey de Inglaterra

En Londres, Nuñez carga con su propia coronita y lo reconoce. En el Royal Ballet tiene su propio camarín que no debe compartir con otros bailarines y al que considera “un mini departamento”. Desde hace casi 15 años tiene este espacio destinado a ella misma donde puede prepararse, hacer tiempo y también descargarse y llorar cuando la situación lo amerita. Pero no es el único reconocimiento que recibió.

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Este año fue reconocida por el rey Carlos III de Reino Unido con la Orden del Imperio Británico por sus “servicios a la danza”. Al recordarlo, se emociona y se le llenan los ojos de lágrimas. Considera que se trata de un reconocimiento a su carrera, a toda su vida, y destaca el apoyo que siempre recibió de su entorno y de la propia compañía de ballet a la que pertenece y que hizo posible que llegara la distinción.

“La búsqueda, es la famosa búsqueda infinita”, destaca cuando le preguntan qué la motiva. “Uno nunca llega donde quiere llegar. Esa es mi búsqueda –completa–. Es no quedarse cómodo, no quedarse con lo que uno sabe que puede ofrecer en el escenario”. Aunque su búsqueda la llevó a cruzar el océano para seguir creciendo, siempre tiene presente a Argentina. Incluso en los últimos días se viralizó por haber hecho el cierre de temporada con una camiseta albiceleste en las manos.

Temas Teatro ColónCarlos III
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

¿Cuánto consume de luz un microondas que está enchufado y no se usa?

¿Cuánto consume de luz un microondas que está enchufado y no se usa?

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios