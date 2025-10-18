Desde el inicio de la zafra hasta fin de septiembre, la Argentina exportó 335.573 t de azúcares

De acuerdo a un informe elaborado por técnicos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) al pasado 15 de octubre, nuestro país se afianza como proveedor de azúcar al mercado internacional. La exportación de este producto se convirtió en uno de los motores económico para la región productora del Noroeste Argentino (NOA), que incluye la comercialización internacional de azúcar crudo, blanco común, blanco refinado y orgánico. Entre otros se destacan como destinos Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay y Arabia Saudita.