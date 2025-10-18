Tucumán mantiene un rol dominante en las exportaciones nacionales de limón

Aranda explicó que la fenología es el estudio de los eventos periódicos naturales del ciclo de vida de las plantas y su relación con el clima y el ambiente. En el caso específico del limonero, el seguimiento fenológico constituye una herramienta clave para la toma de decisiones agronómicas, ya que permite determinar el momento oportuno para realizar tratamientos fitosanitarios, planificar la cosecha y monitorear el crecimiento y la distribución de calibres de la fruta. Estos aspectos son fundamentales para garantizar la calidad y la eficiencia productiva.