River busca cortar su mala racha ante Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura 2025

La crisis del “Millonario” ya no se mide sólo en resultados. En el Clausura acumula cuatro derrotas consecutivas y quedó quinto en su zona, mientras que en la Copa Libertadores fue eliminado en cuartos de final por Palmeiras. Con ese escenario, el margen de error es mínimo y debe sumar para sostener su lugar en la tabla anual, donde hoy marcha tercero con 49 puntos, apenas uno por encima de Riestra y Argentinos Juniors.