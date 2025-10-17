River busca cortar su mala racha ante Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura 2025

River atraviesa un momento límite y Córdoba aparece como una parada crucial. Después de perder seis de los últimos siete partidos, el equipo de Marcelo Gallardo necesita volver a ganar este sábado ante Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro, que finalmente se jugará a las 20.30 (y no a las 22.15 como estaba previsto), tendrá arbitraje de Ariel Penel y la asistencia de Adrián Franklin desde el VAR.
La crisis del “Millonario” ya no se mide sólo en resultados. En el Clausura acumula cuatro derrotas consecutivas y quedó quinto en su zona, mientras que en la Copa Libertadores fue eliminado en cuartos de final por Palmeiras. Con ese escenario, el margen de error es mínimo y debe sumar para sostener su lugar en la tabla anual, donde hoy marcha tercero con 49 puntos, apenas uno por encima de Riestra y Argentinos Juniors.
Gallardo recuperará varias piezas clave luego de la fecha FIFA. Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza regresaron tras sus compromisos con las selecciones. También están disponibles Jeremías Ledesma y Gonzalo “Pity” Martínez, ya recuperados de sus molestias físicas. Sin embargo, el cuerpo técnico todavía mantiene dudas: Acuña arrastra un traumatismo en la rodilla izquierda y Enzo Pérez sigue con trabajos de reacondicionamiento. Además, el DT define si en ataque será titular Facundo Colidio o Sebastián Driussi.
ð Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Talleres en CÃ³rdoba por la fecha 13 del #TorneoBetano Clausura 2025. ðªâ½#VamosRiver ð¤â¤ï¸ð¤ pic.twitter.com/1owM85nXWi— River Plate (@RiverPlate) October 17, 2025
La posible formación de River sería con Franco Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rivero y Milton Casco; Juan Portillo, Castaño, Giuliano Galoppo y Quintero; Maximiliano Salas y Driussi o Colidio.
Del otro lado, Talleres llega con aire renovado tras ganarle a Gimnasia en La Plata, aunque su situación en la tabla anual sigue siendo crítica porque suma 27 puntos, a tres de Aldosivi y a cuatro de San Martín de San Juan, los dos equipos que hoy están descendiendo. Para Carlos Tevez, cada fecha es una final, y el duelo con River no es la excepción.
"Apache" evalúa repetir el mismo once que ganó en el Bosque, algo inédito desde su llegada al club. La única duda está en el mediocampo: Juan Camilo Portilla, que regresó en buena forma tras jugar con la selección de su país, podría reemplazar a Matías Galarza. El resto se perfila igual, bajo la premisa de “equipo que gana, no se toca”.
Más allá de la necesidad compartida, el Kempes será el escenario donde se crucen dos realidades opuestas pero igual de urgentes: Talleres, en su lucha por mantenerse en Primera, y River, obligado a reaccionar para no hipotecar su futuro internacional.