River e Independiente Rivadavia, con fecha y sede confirmadas para la semifinal de la Copa Argentina

“Sabemos que podemos ganarle”, avisó Alfredo Berti, técnico de la Lepra mendocina, en diálogo con DSports. El entrenador resaltó el recorrido de su plantel y la ilusión que genera el partido. “Estar en semifinales es algo muy lindo. Hemos sumado una cantidad importante de puntos y eso nos permite soñar. Vamos a ese partido con el deseo de poder ganarlo”, dijo.