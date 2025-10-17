River e Independiente Rivadavia, con fecha y sede confirmadas para la semifinal de la Copa Argentina

El próximo viernes 24 de octubre, desde las 22.10, River Plate e Independiente Rivadavia se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por un lugar en la final de la Copa Argentina. En medio de una racha negativa, el equipo de Marcelo Gallardo encara una semifinal clave para recomponer su imagen y asegurar un boleto a la Copa Libertadores 2026.
“Sabemos que podemos ganarle”, avisó Alfredo Berti, técnico de la Lepra mendocina, en diálogo con DSports. El entrenador resaltó el recorrido de su plantel y la ilusión que genera el partido. “Estar en semifinales es algo muy lindo. Hemos sumado una cantidad importante de puntos y eso nos permite soñar. Vamos a ese partido con el deseo de poder ganarlo”, dijo.
La frase encendió el clima en la previa de un duelo que promete. Mientras River llega golpeado (con seis derrotas en sus últimos siete encuentros), Independiente Rivadavia tampoco atraviesa su mejor momento: acumula cinco partidos sin triunfos en el Torneo Clausura, aunque se aferra al envión de haber eliminado a Tigre en cuartos de final.
La sede confirmada para la semifinal será el estadio Mario Alberto Kempes, escenario donde River levantó la Copa Argentina en 2016 tras un 4-3 ante Rosario Central. El conjunto de Núñez volverá allí apenas seis días después de visitar a Talleres, por el campeonato local.
Del otro lado del cuadro, Belgrano y Argentinos Juniors jugarán su semifinal el jueves 23 en el Gigante de Arroyito. El campeón del certamen obtendrá un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026, objetivo que para River resulta determinante, ya que hoy estaría obligado a disputar un repechaje.
Entradas y organización
Las entradas para River ya se encuentran disponibles a través de RiverID y Deportick, mientras que la parcialidad mendocina podrá adquirirlas de forma presencial en el estadio Malvinas Argentinas. Los valores van desde $40.000 para menores hasta $85.000 en platea. La organización confirmó que no se venderán localidades el día del partido.