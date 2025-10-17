Boca recibirá a Belgrano en La Bombonera con tres bajas importantes y una sorpresa en la lista de Úbeda

Boca Juniors vuelve a presentarse este sábado en La Bombonera con varios focos de atención. Por un lado, será el primer partido sin Miguel Ángel Russo, con un homenaje previsto antes del inicio y la presencia de su familia en el estadio. Por otro, marcará el estreno oficial de Claudio Úbeda como técnico principal del plantel, luego de que la dirigencia decidiera mantener sin cambios al cuerpo técnico que acompañó al histórico entrenador.
El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará desde las 18 ante Belgrano de Córdoba y será clave en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Boca marcha cuarto en su grupo con 17 puntos y un partido pendiente, y además se mantiene segundo en la tabla anual con 50 unidades.
Tres ausencias de peso
La lista de convocados difundida este viernes confirmó tres bajas sensibles. Una de ellas es Frank Fabra, que quedó fuera en medio de una situación contractual compleja ya que su vínculo vence a fin de año y no habría renovación a la vista. Su ausencia refuerza la idea de que el ciclo del colombiano en el club está llegando a su final.
Tampoco estará Edinson Cavani, quien arrastra una lesión en el psoas derecho. El uruguayo, que había vuelto al banco ante Newell’s, sufrió una recaída y no logró recuperarse. El cuerpo técnico confía en tenerlo de regreso antes del Superclásico del 9 de noviembre.
La tercera baja confirmada es la de Alan Velasco, afectado por una distensión del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. El mediocampista deberá afrontar una recuperación prolongada y no volverá a jugar en lo que resta del campeonato.
El regreso inesperado
La sorpresa de la convocatoria fue Lucas Blondel, que vuelve a integrar la lista tras nueve partidos ausente. El lateral venía sumando minutos en Reserva (incluso marcó un gol ante Belgrano) y ahora fue incluido por Úbeda en su primera nómina. No juega en Primera desde mayo, en los cuartos del Apertura ante Independiente.
Con Leandro Paredes de regreso tras su paso por la Selección Argentina, Úbeda mantendría la base del equipo que goleó a Newell’s. El probable once será con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
El duelo también tendrá un componente emocional fuerte. Tras el fallecimiento de Russo, el club realizó un homenaje íntimo en el que se esparcieron sus cenizas en La Bombonera, y este sábado se espera un reconocimiento público.
Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, llega con la intención de meterse en zona de playoffs. El “Pirata” ocupa el décimo lugar en su grupo y busca acercarse a los puestos de clasificación, con la mente dividida entre el torneo y las semifinales de Copa Argentina que jugará la próxima semana.