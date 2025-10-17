Boca recibirá a Belgrano en La Bombonera con tres bajas importantes y una sorpresa en la lista de Úbeda

Boca Juniors vuelve a presentarse este sábado en La Bombonera con varios focos de atención. Por un lado, será el primer partido sin Miguel Ángel Russo, con un homenaje previsto antes del inicio y la presencia de su familia en el estadio. Por otro, marcará el estreno oficial de Claudio Úbeda como técnico principal del plantel, luego de que la dirigencia decidiera mantener sin cambios al cuerpo técnico que acompañó al histórico entrenador.