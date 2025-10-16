Boca prepara una limpieza en diciembre: cinco salidas confirmadas y ciclos cumplidos

La lista de los que se marchan comienza con Sergio Romero, cuya salida ya fue oficializada. El arquero rescindió su contrato y seguirá su carrera en Argentinos Juniors. Su relación con Boca se fue desgastando desde mediados de 2024. Después de haber estado cerca de convertirse en héroe en la Copa Libertadores 2023, se vio envuelto en un incidente con un plateísta, sufrió lesiones y terminó sin minutos durante todo 2025. Lo que había sido un proyecto de continuidad terminó en desencuentros y frustración.