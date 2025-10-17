Mirá en vivo el acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en Tucumán

El Frente Tucumán Primero realizará este jueves un gran acto en conmemoración del 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, jornada emblemática para el Partido Justicialista (PJ).
El encuentro estará encabezado por el gobernador en uso de licencia y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, y se desarrollará en las instalaciones del Club San Antonio de Ranchillos, ubicado en el departamento Cruz Alta.
Bajo el lema de unidad y compromiso con las raíces del peronismo, la convocatoria difundida en redes sociales expresa: “Acompañamos y celebramos este día tan importante para el movimiento peronista, recordando aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino salió a las calles en defensa de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”.
“80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo. Porque la lealtad sigue viva en cada acción, en cada obra y en cada gestión que pone siempre al pueblo primero”, agrega.