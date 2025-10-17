Mirá en vivo los actos y movilizaciones por el Día de la Lealtad Peronista

Movimientos sociales, agrupaciones políticas y sindicatos llevarán a cabo este viernes una movilización por el Día de la Lealtad Peronista, bajo el nombre “Leales de Corazón”. La caravana concluirá frente al departamento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicada en San José 1111, barrio de Constitución.
La marcha tiene como objetivo manifestar su apoyo a la ex mandataria y denunciar lo que los organizadores califican como “políticas de exclusión y persecución”.
El acto central está programado para las 17, con epicentro en la residencia donde la ex presidenta cumple su condena tras la ratificación judicial en la causa Vialidad. En un contexto marcado por las elecciones legislativas, la movilización adquiere una fuerte carga política y simbólica dentro del peronismo.
“Ochenta años después, el peronismo vuelve a reunir al pueblo argentino ante una realidad que reproduce viejos embates contra los derechos conquistados: recortes laborales y jubilares, precarización del empleo, desmantelamiento del Estado, entrega de los recursos nacionales y falta de valoración por la salud y la educación pública”, señalaron los organizadores.
Para conmemorar la fecha, el peronismo prepara tres actos principales: uno en la Quinta de San Vicente, organizado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; otro en la sede de la CGT; y finalmente la caravana hacia San José 1111. Dentro del oficialismo, la expectativa se centra en la posible presencia de Axel Kicillof en el acto por Cristina Fernández de Kirchner.