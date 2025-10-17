Mirá en vivo los actos y movilizaciones por el Día de la Lealtad Peronista

Para conmemorar la fecha, el peronismo prepara tres actos principales: uno en la Quinta de San Vicente, organizado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; otro en la sede de la CGT; y finalmente la caravana hacia San José 1111. Dentro del oficialismo, la expectativa se centra en la posible presencia de Axel Kicillof en el acto por Cristina Fernández de Kirchner.