Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

El acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina, a su ex suegra Mariel Zamudio y al remisero Martín Sebastián Palacio fue llevado bajo un fuerte operativo policial a una prisión de Entre Ríos.

Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja, Luna Giardina (26), y a su ex suegra, Mariel Zamudio (54), además del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado este viernes a una cárcel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde permanecerá detenido a la espera de su traslado a Córdoba, para ser indagado por la justicia provincial por el doble femicidio.

El traslado se realizó en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas de seguridad y judiciales de las dos provincias donde el imputado cometió los crímenes. La medida se mantuvo bajo estricto hermetismo hasta último momento.

Sin embargo, al llegar a la ciudad entrerriana, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud desafiante que mostró en ocasiones anteriores: volvió a justificar los asesinatos ante las cámaras. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo el detenido, antes de ingresar al penal.

El portal Infobae accedió a un video exclusivo que muestra la celda donde está alojado el acusado y los primeros minutos de su ingreso al establecimiento penitenciario. En la grabación, que dura apenas unos segundos, se lo ve tirarse sobre la cama y quedarse mirando el techo, sin emitir palabra alguna.

En las últimas horas, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, ocurrido en medio de su plan criminal. La resolución fue dispuesta por la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa. Laurta fue imputado por homicidio criminis causa, figura que agrava la acusación al considerar que el asesinato fue cometido para ocultar otro delito o garantizar su impunidad.

Durante la audiencia en los Tribunales de Concordia, el acusado volvió a repetir ante los periodistas la misma frase: “Solo fui a rescatar a mi hijo”. Días antes, se había negado a declarar ante la fiscal Montangie.

Previo a esa instancia judicial, Laurta fue sometido a un examen mental y a un chequeo médico obligatorio, tal como establece la ley para los acusados de delitos que conllevan penas mayores a 10 años de prisión.

En las próximas horas, el uruguayo será trasladado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Allí también se le practicarán nuevos estudios médicos previstos en el artículo 34 del Código Penal Argentino, que buscan determinar si el imputado presenta alguna alteración mental, falta de conciencia o error que pudiera incidir en su imputabilidad.

Con esta medida, la causa avanza en dos frentes judiciales -Entre Ríos y Córdoba- mientras el acusado permanece bajo custodia, en una celda donde pasa los días en completo aislamiento, a la espera de enfrentar la Justicia por los crímenes que conmocionaron al país.

