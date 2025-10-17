Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

En las últimas horas, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, ocurrido en medio de su plan criminal. La resolución fue dispuesta por la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa. Laurta fue imputado por homicidio criminis causa, figura que agrava la acusación al considerar que el asesinato fue cometido para ocultar otro delito o garantizar su impunidad.