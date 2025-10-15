Se negó a declarar Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio de Córdoba

La principal evidencia de esa relación preexistente proviene de las cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Concordia, que captaron el momento en que el presunto asesino se encontró con el chofer. Las imágenes muestran que se saludaron con un beso, un gesto de familiaridad que refuerza la hipótesis de que no eran simples desconocidos.