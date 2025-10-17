Franco Colapinto arrancó firme en Austin y dejó buenas señales en la práctica libre del GP de Estados Unidos

El inicio del fin de semana en Austin dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto. En la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, el argentino finalizó 16° con un tiempo de 1:34.653, superando por 12 milésimas a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El bonaerense logró esa marca en su última vuelta lanzada, tras una sesión en la que fue de menor a mayor.