Franco Colapinto arrancó firme en Austin y dejó buenas señales en la práctica libre del GP de Estados Unidos

El inicio del fin de semana en Austin dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto. En la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, el argentino finalizó 16° con un tiempo de 1:34.653, superando por 12 milésimas a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El bonaerense logró esa marca en su última vuelta lanzada, tras una sesión en la que fue de menor a mayor.
En un circuito con 40 grados sobre el asfalto, Colapinto giró 24 veces con su Alpine y logró mejorar progresivamente sus tiempos. Luego de un comienzo complicado, con una leve pasada en la curva 1 y un despiste sin consecuencias en la 19, cerró su mejor intento en los minutos finales con neumáticos blandos.
El británico Lando Norris (McLaren) fue el más veloz de la tanda con un registro de 1:33.294. Detrás se ubicaron Nico Hülkenberg (Sauber) y Oscar Piastri (McLaren), mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el top cinco.
It's Lando who leads Nico and Oscar! ð— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
Here's the full classification from practice here in Austin ðð#F1 #USGP pic.twitter.com/jQ38DgPjvg
La sesión estuvo marcada por algunos inconvenientes mecánicos: Carlos Sainz (Williams) y Charles Leclerc (Ferrari) abandonaron por fallas en la caja de cambios, mientras que una pieza suelta del Aston Martin de Lance Stroll provocó una bandera roja en los primeros 20 minutos.
El rendimiento de Colapinto volvió a ser consistente dentro del equipo Alpine, donde por tercera vez consecutiva logró imponerse en el duelo interno frente a Gasly. La actividad continuará a las 18.30 con la clasificación sprint, que ordenará la grilla para la carrera corta del sábado a las 14.