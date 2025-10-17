Franco Colapinto fue mejor que Gasly: el argentino terminó 16° en la práctica libre del GP de Estados Unidos

14:58 hs

Tiempo de descanso para Colapinto

Franco Colapinto fue uno de los últimos en entrar a boxes luego del primer stint de la P1. El argentino por ahora se ubica 19°, a 2s273 del británico Lewis Hamilton, quien es por ahora el más veloz con su Ferrari. Pierre Gasly, su coequiper de Alpine, estableció el 17° mejor tiempo y giró poco más de medio segundo más rápido que el argentino.