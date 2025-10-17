Franco Colapinto fue mejor que Gasly: el argentino terminó 16° en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Buena vuelta de Colapinto
Con neumáticos blandos, el argentino hace su mejor registro y trepa hasta el puesto 16. Es apenas un poquito más lento que Gasly, que se ubica 14º. Entre ambos, Hadjar. Mientras, Lando Norris y su McLaren son más rápidos que todos y toman la punta.
Colapinto baja dos segundos con las gomas blandas
Franco Colapinto muestra que está para un poco más y clava los cronómetros en 1m35s149 para subir en la clasificación. Está a 0s445 de Pierre Gasly, que ahora se cayó del top ten.
Gasly sorprende y cuela entre los más veloces
Pierre Gasly, con gomas blandas, vuela con su Alpine y se mete en el top ten en la P1.
Los autos empiezan a salir para la última salida: llegó la hora de los neumáticos medios y blandos en Austin
Quedan los últimos 10 minutos de la P1 en Austin y los pilotos empezaron a probar otro compuesto para ver el comportamiento en esta altísima temperatura. El neerlandés Max Verstapen colocó los neumáticos blandos, mientras que Franco Colapinto, también con los rojos, acaba de salir a la pista.
Colapinto vuelve a boxes después de un stint poco provechoso
El argentino Franco Colapinto volvió a los boxes para prepararse para la última salida de la sesión. Estuvo lejos del mejor tiempo que estableció en la primera salida y sigue último entre los 20 pilotos de la Máxima. ¿El consuelo? Muy poquito pudieron mejorar sus registros en esta tanda. ¿Será el calor? La temperatura en la pista es ahora de 45°C.
Los Apine están en los últimos puestos en los ensayos
Gasly figura 19° con un registro de 1m36s541, mientras que Colapinto cierra la grilla con un tiempo de 1m37s130.
Colapinto prueba ahora la regularidad de su Alpine y cae al último lugar
Franco Colapinto, que sigue con neumáticos duros, no está exigiendo el auto y gira, promedio, dos segundos más lento que en su mejor vuelta. Es por eso que quedó otra vez último en el clasificador, ya que Gabriel Bortoleto lo dejó atrás con su Sauber. Lewis Hamilton, con su Ferrari, sigue siendo el más veloz.
Ocon siguió de largo con su Haas
El francés Esteban Ocon acusó tener algunos problemas con los frenos y se fue de largo en su intento de bajar sus tiempos. El Haas terminó en la leca, pero con algo de trabajo finalmente lo pudo sacar para seguir con la P1, aunque obviamente debió pasar por los pits para revisar posibles daños.
Sainz, a boxes
El español de Williams va a los pits y por la radio le avisan que están analizando un problema con la caja de cambios. Sainz había comenzado muy bien la tanda y estaba en el sexto lugar.
¡A la pista!
Los funcionarios de la pista hacen su trabajo y los autos reciben la bandera verde para regresar al circuito. Gasly es 17º y Colapinto, 19º.
Tiempo de descanso para Colapinto
Franco Colapinto fue uno de los últimos en entrar a boxes luego del primer stint de la P1. El argentino por ahora se ubica 19°, a 2s273 del británico Lewis Hamilton, quien es por ahora el más veloz con su Ferrari. Pierre Gasly, su coequiper de Alpine, estableció el 17° mejor tiempo y giró poco más de medio segundo más rápido que el argentino.
¡Bandera roja!
Un elemento se desprende del Aston Martin del auto de Lance Stroll, en la última curva. Segundos antes, Colapinto tuvo que bloquear luego de pasarse en un frenaje. La sesión se detiene y todos los pilotos regresan a boxes.
Colapinto siguió de largo tras una bloqueada, pero no tuvo consecuencias
El piloto argentino tuvo un pequeño percance cuando intentaba bajar los tiempos y, tras una bloqueada, se fue de largo en la vuelta 1 del trazado. Franco, con margen, usó la vía de escape y no tuvo mayores consecuencias.
Colapinto sigue mejorando, pero también continúa lejos
Franco Colapinto, que sigue con los neumáticos duros, necesitó 1m37s465 para completar su giro más veloz. Es el 19° mejor registro, sólo por delante del brasileño Gabriel Bortoleto con su Sauber. Max Verstappen es el más rápido con un tiempo de 1m35s426.
¿Y cómo le va a Pierre Gasly?
Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto, por ahora tiene el 18° mejor tiempo. Tiene sólo por detrás a Kimi Antonelli y Franco Colapinto.
Colapinto mejora, pero sigue lejos de los pilotos de punta
Franco Colapinto baja casi un segundo su registro al marcar 1m39s269, pero sigue a poco más de tres segundos de los que van más rápido hasta el momento. Manda Lando Norris con 1m36s126.
Hamilton, primero
El piloto de Ferrari hace un gran tiempo y clava los cronómetros en 1:36.192. Los Alpine reman desde atrás: Gasly ahora es 12º y Colapinto, 18º.
Colapinto giró demasiado lento en su primera vuelta rápida
El argentino completó su primera vuelta rápida con un tiempo 1m40s201 y quedó a poco más de tres segundos y medio de Lewis Hamilton, que por ahora es el más veloz en el trazado texano.
Colapinto ya está en la pista probando su Alpine
El argentino salió con compuestos duros para empezar la puesta a punto de su Alpine. Habrá que ver cómo responde el auto en este circuito más que exigente.
Calor agobiante: 39º en la pista
La prueba fue declarada por la Federación Internacional del Automovil (FIA) como “de calor extremo”. En la pista ya hay 39º de calor y se supone que la temperatura irá en aumento. Algunos pilotos optaron por llevar un traje refrigerante, que incluye mangueras con líquido frío para combatir el calor.
¡¡¡Arrancó la P1 del GP de Estados Unidos!!!
Se disputan los primeros minutos en Austin
Se viene la P1 en Austin
Será la única práctica del fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, que cuenta con el ingrediente extra de la Carrera Sprint.
Russell y Antonelli, los últimos dos confirmados para la grilla 2026 de la Fórmula 1
Mercedes hizo el anuncio esta semana y cada vez son menos las butacas libres para la temporada que se viene, con Franco Colapinto buscando convencer a la escudería Alpine de que es merecedor de ese lugar.
Locura por Colapinto en Estados Unidos
Nuevo look y casco para Franco Colapinto
La pelea por el campeonato entre Piastri, Norris y Verstappen
El GP de Singapur sacudió el campeonato: George Russell, al volante de su Mercedes, dio el golpe y se quedó con una victoria que sacudió la pelea por el título, dejando atrás a Max Verstappen y Lando Norris en el podio.
Norris escolta a Piastri con 314 unidades, mientras que Verstappen (Red Bull) se ubica de tercero con 273. El triunfo de Russell lo catapultó al cuarto lugar con 237 puntos, por delante de Charles Leclerc (173) y Lewis Hamilton (125), que completan el top 6.
Fórmula 1: McLaren fue campeón en los constructores
McLaren – 650 puntos
Mercedes – 325 puntos
Ferrari – 298 puntos
Red Bull – 290 puntos
Williams – 102 puntos
Racing Bulls – 72 puntos
Aston Martin – 68 puntos
Kick Sauber – 55 puntos
Haas F1 Team – 46 puntos
Alpine – 20 puntos
¿Cómo ver la práctica libre del GP de Austin?
Las últimas seis carreras de la Fórmula 1 podrán ser vistas a través de la pantalla de Fox Sports y, como siempre, por medio de la plataforma Disney+ y F1TV, el canal oficial de la máxima categoría.
La tabla de pilotos de la Fórmula 1 en la temporada
F1 en los Estados Unidos: a qué hora corre Franco Colapinto
Hoy
- Prácticas Libres 1: 14.30
- Clasificación Sprint: 18.30
Sábado
- Sprint: 14
- Clasificación: 18
Domingo 19 octubre
- Carrera: 16