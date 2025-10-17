Atlético Tucumán hizo del Monumental un bastión: nueve partidos invicto y una fortaleza que sostiene su ilusión

Un muro en casa

El dato más revelador del rendimiento tucumano está en su solidez defensiva. Atlético lleva cuatro partidos sin recibir goles y apenas le convirtieron dos veces en todo el año jugando en condición de local: uno de San Martín de San Juan y otro de Central Córdoba de Santiago del Estero. Esa estadística no solo marca el equilibrio del equipo, sino también el compromiso colectivo que logró Pusineri en la recuperación de la pelota y en la presión alta.