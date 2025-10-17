Cruce en Liverpool: Arne Slot respondió a las críticas de Alexis Mac Allister y pidió que recupere su nivel de campeón del mundo

La relación entre Alexis Mac Allister y su entrenador en el Liverpool, Arne Slot, vivió un momento de tensión luego de unas declaraciones del mediocampista argentino tras la gira con la Selección. El campeón del mundo con la Scaloneta, figura en la goleada 6-0 ante Puerto Rico en Estados Unidos, reconoció públicamente que su temporada “no empezó de la mejor manera”, una frase que resonó fuerte en Inglaterra y generó cierta incomodidad en el cuerpo técnico del club inglés.
El comentario fue interpretado como una autocrítica, pero también como un mensaje hacia el entrenador. Mac Allister, que porta la camiseta número 10 de los Reds, atraviesa un inicio irregular de temporada, alternando titularidades y suplencias, y aún no logró afianzarse como pieza indiscutible en el nuevo ciclo bajo Slot.
La respuesta pública de Arne Slot
Consultado en conferencia de prensa, el técnico neerlandés decidió responder directamente a las palabras del argentino. Sin dramatizar, pero con firmeza, explicó las causas detrás del rendimiento de su jugador y dejó entrever cierta molestia.
“Esperábamos que regresara para la pretemporada, pero no lo hizo”, aseguró Slot. “Eso provocó que no pudiera jugar tres partidos seguidos. Entraba y salía del equipo, y eso nunca es ideal para un jugador”.
El entrenador, que tomó las riendas del Liverpool tras la salida de Jürgen Klopp, también mostró confusión inicial ante la crítica: “No vi la entrevista. No sé si se refiere a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos que tuvo”, comentó, dejando entrever la ambigüedad del mensaje.
Confianza y expectativa
A pesar del cruce mediático, Slot buscó bajar la tensión y reafirmó su confianza en el argentino: “Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante”.
El neerlandés remarcó que confía plenamente en que Mac Allister recupere su versión de campeón del mundo, destacando su jerarquía y liderazgo dentro del grupo.
El clásico inglés como nuevo foco
Con el conflicto ya instalado en la prensa inglesa, Slot intentó redirigir el foco hacia el clásico ante el Manchester United, que se disputará en Anfield por la octava fecha de la Premier League. Liverpool llega segundo con 15 puntos, a uno del líder Arsenal, y el entrenador definió el encuentro como “el partido más visto del mundo”, un evento “muy especial” para el club y los hinchas.
Mientras tanto, el desafío para Mac Allister será demostrar en la cancha que su autocrítica fue el punto de partida de una recuperación y no una señal de distancia con su técnico. En Anfield, el fútbol y el orgullo se mezclan: el argentino quiere volver a brillar y el Liverpool necesita que su número 10 sea otra vez el motor del mediocampo.