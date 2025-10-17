Cruce en Liverpool: Arne Slot respondió a las críticas de Alexis Mac Allister y pidió que recupere su nivel de campeón del mundo

La relación entre Alexis Mac Allister y su entrenador en el Liverpool, Arne Slot, vivió un momento de tensión luego de unas declaraciones del mediocampista argentino tras la gira con la Selección. El campeón del mundo con la Scaloneta, figura en la goleada 6-0 ante Puerto Rico en Estados Unidos, reconoció públicamente que su temporada “no empezó de la mejor manera”, una frase que resonó fuerte en Inglaterra y generó cierta incomodidad en el cuerpo técnico del club inglés.