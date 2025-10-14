La Selección goleó a un rival sin jerarquía en Miami

Desde el primer minuto, el equipo de Lionel Scaloni dejó en claro su superioridad. El control de la pelota, la presión alta y la movilidad ofensiva hicieron que Puerto Rico retrocediera cada vez más. Sin embargo, el conjunto isleño casi da el golpe en el arranque: a los 7 minutos, Giovanni Calderón recuperó la pelota y, desde su propio campo, intentó sorprender a Emiliano “Dibu” Martínez con un remate de casi 60 metros. El arquero reaccionó a tiempo y evitó lo que hubiera sido un golazo histórico. Fue apenas un susto en una noche de dominio absoluto.