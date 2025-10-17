"Palito" Ortega anuncia su regreso a los escenarios tras superar problemas de salud

El legendario cantante Palito Ortega confirmó su esperado retorno a los shows en vivo tras superar un herpes zóster en el rostro que lo obligó a suspender sus presentaciones programadas en distintas ciudades del país.
El estado de salud de Palito Ortega
Semanas atrás, Palito Ortega tuvo que poner en pausa su gira debido a complicaciones de salud. Su hija, Julieta Ortega, explicó que la afección no era grave, pero requería reposo:
"Tiene herpes zóster, nada grave, pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente", afirmó Julieta, tranquilizando a los fanáticos preocupados por el estado del músico.
Regreso confirmado: fecha y lugar del show
A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Palito Ortega anunció que se reencontrará con su público el 13 de noviembre en el Estadio Unión y Progreso de Tandil.
"Hola amigos de Tandil, un placer saludarlos y una alegría inmensa poder anunciarles que el 13 de noviembre voy a estar en esa hermosa ciudad para reencontrarme con tantos amigos y poder ofrecerles humildemente estas canciones que han marcado diferentes etapas de mi carrera", expresó el artista apoyado en un piano de cola.
Palito destacó además la trayectoria de más de 50 años que lo ha llevado desde la música y los discos hasta el cine y las giras por el país, y agregó:
"Será en el Estadio Unión y Progreso donde voy a tener la oportunidad de estar el 13 de noviembre para ofrecerles este puñado de canciones que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Los espero, un abrazo muy grande".
Reacciones de los fans
El anuncio recibió numerosos mensajes de afecto y alivio por parte de los seguidores, contentos de que Palito Ortega retome su actividad en vivo y continúe con su legado musical.