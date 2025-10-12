Secciones
EspectáculosFamosos

Preocupación por Palito Ortega: suspendió su show en Paraná por problemas de salud

A los 84 años, el cantante tucumano atraviesa un momento delicado y debió postergar su presentación en la capital de Entre Ríos.

Preocupación por Palito Ortega: suspendió su show en Paraná por problemas de salud
Hace 28 Min

Palito Ortega generó preocupación tras la suspensión de su recital en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná por problemas de salud. El show estaba previsto para este domingo 12 de octubre, pero será reprogramado una vez que el cantante se recupere.

El comunicado por la suspensión del show de Palito Ortega

La noticia fue anunciada a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del artista. “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show del domingo en Paraná. El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas. Disculpas por las molestias”, expresaron desde su cuenta oficial de Facebook.

A sus 84 años, Ramón “Palito” Ortega sigue vigente y recorriendo el país con su gira por los 55 años de “Muchacho que vas cantando”, que lo llevó por distintos escenarios con entradas agotadas y un público fiel que lo acompaña desde hace décadas. Por eso, la noticia generó preocupación y muestras de cariño de sus seguidores, que de inmediato llenaron el posteo con mensajes que le deseaban una pronta recupareción.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud, se espera que en los próximos días su equipo confirme la nueva fecha del show en Paraná. Ahora, Palito Ortega está acompañado de su familia y concentrado en su recuperación.

Temas Ramón "Palito" Ortega
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
1

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La teoría de la estupidez
2

La teoría de la estupidez

El Centro Cívico del despilfarro
3

El Centro Cívico del despilfarro

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza
4

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?
5

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand
6

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Más Noticias
Un nuevo drama de misterios es tendencia en Netflix: ¿se trata de un caso real?

Un nuevo drama de misterios es tendencia en Netflix: ¿se trata de un caso real?

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar la tucumana Eugenia Rodríguez

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

La teoría de la estupidez

La teoría de la estupidez

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

Comentarios