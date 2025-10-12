Preocupación por Palito Ortega: suspendió su show en Paraná por problemas de salud

El comunicado por la suspensión del show de Palito Ortega

La noticia fue anunciada a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del artista. “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show del domingo en Paraná. El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas. Disculpas por las molestias”, expresaron desde su cuenta oficial de Facebook.