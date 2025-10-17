Claves para alimentarte bien después del ejercicio en días de mucho calor

El ejercicio bajo el sol conlleva una pérdida significativa de líquidos debido al sudor. Este proceso no solo elimina agua, sino también sales y minerales esenciales como el sodio y el potasio. Esto puede llevar a la deshidratación y la pérdida de electrolitos, lo que afecta negativamente al rendimiento y a la recuperación. Además, la exposición prolongada al sol aumenta la producción de radicales libres en el cuerpo, causando daños celulares y procesos inflamatorios. La nutrición adecuada después del ejercicio es fundamental para combatir estos efectos negativos y acelerar la recuperación.