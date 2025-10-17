Condenaron al hombre que amenazó al gobernador Jaldo en un acto en Villa Quinteros

El hecho que originó la causa

El episodio que derivó en la causa judicial ocurrió el 19 de agosto, en la localidad de Villa Quinteros, mientras el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaba un acto público transmitido en vivo por un periodista a través de redes sociales. En ese contexto, Suárez publicó un comentario violento desde su cuenta personal de Facebook, con el que —según determinó la investigación— buscó amenazar al mandatario e incitar a otros usuarios a cometer un atentado contra su vida.