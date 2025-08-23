Jaldo rompió el silencio y habló por primera vez de la amenaza que recibió en las redes sociales

El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló por primera vez sobre la amenaza que recibió por las redes sociales. Tras inaugurar este sábado obras de infraestructura en Arcadia, el mandatario calificó la situación como inédita en sus cuatro décadas de vida democrática.
“Nunca vi que amenazaron a un candidato a gobernador, ni siquiera a un comisionado comunal. Sin embargo, hoy lo hicieron conmigo”, afirmó. El hecho se produjo el martes durante un acto público en Villa Quinteros. Mientras el gobernador ofrecía un discurso, un usuario identificado como “Chanchón” publicó en Facebook un mensaje intimidatorio.
“Se presta para boletearlo al hdp ese de Jaldo como al colombiano al senador y sacarlo patas para arriba. Amén”, decía el mensaje. La Justicia dictó ayer un mes de prisión preventiva para el acusado.
El gobernador detalló que los mensajes amenazantes se registraron en distintas plataformas digitales y, en algunos casos, provenían de personas vinculadas al narcotráfico. “Nos amenazaron con mensajes de texto que la Justicia comprobó. También lo hicieron desde las cárceles, donde estaban detenidos narcotraficantes y asesinos con varias muertes, a quienes transferimos a penales de máxima seguridad en Buenos Aires”, explicó.
Jaldo sostuvo que estas intimidaciones responden a la decisión política de enfrentar el delito organizado. “Le están pasando cosas a este gobernador que no le pasaron a otro, y ¿saben por qué? Porque nosotros vamos contra los narcotraficantes, contra los que venden muerte, contra los que usurparon tierras en lugares turísticos. Estamos pisando callos muy grandes en Tucumán”, enfatizó.
En ese sentido, destacó que su administración recuperó entre 400 y 500 hectáreas de terrenos que habían sido usurpados, vendidos o regalados en gestiones anteriores. “Eso es patrimonio de los tucumanos y lo estamos devolviendo a la provincia”, señaló.
Afirmó que las amenazas no lo amedrentan. “Seguramente me van a seguir amenazando, pero no vamos a aflojar un tranco. Todos los que obren fuera de la ley saben dónde van a terminar: presos, en Benjamín Paz o en cana”, advirtió.
Finalmente, aseguró que continuará defendiendo la provincia sin compromisos con estructuras delictivas. “Tengo las manos limpias y no tengo compromisos con la delincuencia. Vamos a seguir gobernando con orden, con autoridad y con paz social”, concluyó.