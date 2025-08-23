Jaldo rompió el silencio y habló por primera vez de la amenaza que recibió en las redes sociales

Jaldo sostuvo que estas intimidaciones responden a la decisión política de enfrentar el delito organizado. “Le están pasando cosas a este gobernador que no le pasaron a otro, y ¿saben por qué? Porque nosotros vamos contra los narcotraficantes, contra los que venden muerte, contra los que usurparon tierras en lugares turísticos. Estamos pisando callos muy grandes en Tucumán”, enfatizó.