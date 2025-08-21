Cristian Graf habló por primera sobre el caso Diego Fernández: "Tengo la conciencia limpia"

El acusado defendió a sus allegados y se desligó de las acusaciones, afirmando tener la "consciencia limpia" y que eso es suficiente para él y su familia. Respecto al hallazgo de los huesos, aseguró que "fue al lado", pero se mostró sorprendido por los hechos. Descartó por completo la implicación de su padre,: "Es mi papá, no puede ser, de la familia nadie, ni se me ocurriría pensar eso". Además, declaró no recordar el momento en que el chico desapareció, ya que no tenía relación con él.