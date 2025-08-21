Secciones
Cristian Graf habló por primera sobre el caso Diego Fernández: "Tengo la conciencia limpia"

El principal sospechoso del crimen se defendió de las acusaciones en su contra. "No sé cómo llegó el cuerpo ahí", aseguró.

Hace 1 Hs

Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, rompió el silencio y mostró el lugar donde encontraron los restos del joven desaparecido hace 40 años .“Casualidad, causalidad, no sabemos cómo llegó ahí. No es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo aquí, en este lugar”, expresó en diálogo con TN. También aseguró que es inocente y que tiene la conciencia tranquila.

El acusado defendió a sus allegados y se desligó de las acusaciones, afirmando tener la "consciencia limpia" y que eso es suficiente para él y su familia. Respecto al hallazgo de los huesos, aseguró que "fue al lado", pero se mostró sorprendido por los hechos. Descartó por completo la implicación de su padre,: "Es mi papá, no puede ser, de la familia nadie, ni se me ocurriría pensar eso". Además, declaró no recordar el momento en que el chico desapareció, ya que no tenía relación con él.

Asimismo, negó que haya sido "amigo" de la víctima: "Jamás vino a mi casa", enfatizó. Consultado si le habían "tirado un muerto", respondió: "La verdad que sí". Y agregó que "de una forma u otra, al pobre muchacho alguien lo enterró ahí". 

Qué dijo Cristian Graf sobre su vínculo con Diego Fernández

Consultado sobre el momento de la desaparición de Diego, dijo que no la recuerda y que no tenía relación con él. “No me acuerdo de ninguno de los compañeros de él, yo tenía otro círculo de amigos, era aparte. Jamás vino a mi casa, ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco a su familia”, manifestó.

Asimismo, aclaró que no compartía interés por las motos con el joven: “Nunca tuve ni el carnet para manejar motos”. “Mi hijo tuvo un momento en el que estuvo arreglando motos y nada más, yo jamás arreglé una moto”, deslizó.

Conmocionado, habló sobre el momento que vive. “Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después toda la trascendencia de que está pasando en el día a día, el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados”, señaló.

