Dónde poner las velas aromáticas en casa para atraer el éxito y el bienestar, según el Feng Shui

Las velas aromáticas aportan calidez y un ambiente acogedor en cualquier hogar. Sin embargo, más allá de su función decorativa, el Feng Shui les concede un papel fundamental: colocadas en los sitios estratégicos de la casa, pueden favorecer el éxito profesional, la prosperidad económica, el amor y la salud familiar.
Si quieres potenciar la buena energía en tu hogar, te contamos cómo elegir tus velas y dónde colocarlas para que activen el chi de manera positiva.
Cómo elegir las velas adecuadas
Antes de hablar de la ubicación, es importante elegir velas de calidad. Según expertos en Feng Shui:
Evita las velas de parafina, ya que liberan toxinas.
Opta por velas de cera natural, como soja o cera de abeja.
Apuesta por aromas naturales, sin fragancias químicas artificiales.
Además, el Feng Shui recomienda usar velas en grupos de tres, ya que este número simboliza equilibrio, crecimiento personal y vínculos familiares.
Dónde colocar las velas aromáticas según lo que quieras atraer
La ubicación de las velas dentro de la casa depende del área de tu vida que quieras fortalecer:
1. Éxito profesional y trabajo
Zona norte de la casa
Aromas recomendados: menta, romero, fragancias energizantes.
2. Prosperidad y abundancia económica
Esquina sureste del hogar o la habitación
Aromas recomendados: jazmín, canela, sándalo.
3. Creatividad y crecimiento personal
Zona noreste de la casa
Aromas recomendados: lavanda, pachuli, fragancias inspiradoras.
4. Amor y relaciones
Esquina suroeste del hogar
Aromas recomendados: rosas, vainilla, ylang-ylang.
5. Salud y familia
Zona este de la casa
Aromas recomendados: limón, eucalipto, esencias frescas y revitalizantes.
Velas aromáticas para atraer buenas energías
Las velas bien colocadas pueden ayudarte a equilibrar las energías de tu casa, mejorar el ambiente y atraer lo que más necesites en tu vida. Eso sí, recuerda que el Feng Shui siempre busca armonía: la intención con la que enciendas tus velas será tan importante como el lugar donde las coloques.