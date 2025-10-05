Secciones
Dónde poner las velas aromáticas en casa para atraer el éxito y el bienestar, según el Feng Shui

Las velas no solo decoran y aromatizan, también pueden ayudarte a atraer prosperidad, salud y buenas energías si las colocas en el lugar adecuado.

Hace 3 Hs

Las velas aromáticas aportan calidez y un ambiente acogedor en cualquier hogar. Sin embargo, más allá de su función decorativa, el Feng Shui les concede un papel fundamental: colocadas en los sitios estratégicos de la casa, pueden favorecer el éxito profesional, la prosperidad económica, el amor y la salud familiar.

Si quieres potenciar la buena energía en tu hogar, te contamos cómo elegir tus velas y dónde colocarlas para que activen el chi de manera positiva.

Cómo elegir las velas adecuadas

Antes de hablar de la ubicación, es importante elegir velas de calidad. Según expertos en Feng Shui:

Evita las velas de parafina, ya que liberan toxinas.

Opta por velas de cera natural, como soja o cera de abeja.

Apuesta por aromas naturales, sin fragancias químicas artificiales.

Además, el Feng Shui recomienda usar velas en grupos de tres, ya que este número simboliza equilibrio, crecimiento personal y vínculos familiares.

Dónde colocar las velas aromáticas según lo que quieras atraer

La ubicación de las velas dentro de la casa depende del área de tu vida que quieras fortalecer:

1. Éxito profesional y trabajo

 Zona norte de la casa

Aromas recomendados: menta, romero, fragancias energizantes.

2. Prosperidad y abundancia económica

Esquina sureste del hogar o la habitación

Aromas recomendados: jazmín, canela, sándalo.

3. Creatividad y crecimiento personal

Zona noreste de la casa

Aromas recomendados: lavanda, pachuli, fragancias inspiradoras.

4. Amor y relaciones

Esquina suroeste del hogar

Aromas recomendados: rosas, vainilla, ylang-ylang.

5. Salud y familia

Zona este de la casa

 Aromas recomendados: limón, eucalipto, esencias frescas y revitalizantes.

Velas aromáticas para atraer buenas energías

Las velas bien colocadas pueden ayudarte a equilibrar las energías de tu casa, mejorar el ambiente y atraer lo que más necesites en tu vida. Eso sí, recuerda que el Feng Shui siempre busca armonía: la intención con la que enciendas tus velas será tan importante como el lugar donde las coloques.

