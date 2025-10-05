Dónde poner las velas aromáticas en casa para atraer el éxito y el bienestar, según el Feng Shui

Velas aromáticas para atraer buenas energías

Las velas bien colocadas pueden ayudarte a equilibrar las energías de tu casa, mejorar el ambiente y atraer lo que más necesites en tu vida. Eso sí, recuerda que el Feng Shui siempre busca armonía: la intención con la que enciendas tus velas será tan importante como el lugar donde las coloques.