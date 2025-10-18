Las petroleras buscan nuevos talentos y abren convocatorias laborales en todo el país

Pese a las dificultades macroeconómicas, el empleo en el sector energético se mantiene estable y con señales de crecimiento. YPF, Axion Energy, Puma Energy y Raízen, la empresa que opera la licencia de la marca Shell en la Argentina, lanzaron nuevas búsquedas laborales en todo el país, con propuestas que van desde puestos operativos hasta programas profesionales.