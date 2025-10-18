Secciones
Las petroleras buscan nuevos talentos y abren convocatorias laborales en todo el país

YPF, Axion y Puma activaron búsquedas en distintas provincias con programas de formación para quienes quieran ingresar al mundo energético.

EMPLEO. Las principales petroleras del país abrieron convocatorias laborales y programas de formación. EMPLEO. Las principales petroleras del país abrieron convocatorias laborales y programas de formación. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Pese a las dificultades macroeconómicas, el empleo en el sector energético se mantiene estable y con señales de crecimiento. YPF, Axion Energy, Puma Energy y Raízen, la empresa que opera la licencia de la marca Shell en la Argentina, lanzaron nuevas búsquedas laborales en todo el país, con propuestas que van desde puestos operativos hasta programas profesionales.

Las compañías apuntan a incorporar talento joven, pero también a capacitar a sus equipos actuales para sostener la competitividad del rubro. Según la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de (CECA), el sector “mantiene la empleabilidad” y no proyecta recortes de personal.

Las petroleras ven en esta etapa una oportunidad para fortalecer sus redes de trabajo, y promover la formación de nuevos perfiles que acompañen la transición tecnológica y las exigencias actuales del mercado energético.

Raízen y Shell: vacantes en distintas provincias

Raízen Argentina, licenciataria de Shell, mantiene abierta su bolsa de trabajo mediante el portal raizenargentina.gupy.io. Allí se publican convocatorias para operarios de planta, técnicos de mantenimiento, especialistas en seguridad, posiciones comerciales y operadores aeroportuarios.

La empresa también ofrece oportunidades para analistas y profesionales con experiencia en logística y energía. Además, impulsa capacitaciones internas destinadas a fortalecer la cultura corporativa, y la seguridad operativa en toda su red de estaciones y plantas.

YPF: programas de formación y pasantías

La petrolera nacional concentra sus búsquedas en el sitio trabajar.ypf.com Las vacantes incluyen ingenieros, analistas, personal de campo y administrativos. También están activos los programas de jóvenes profesionales y pasantías para estudiantes universitarios de distintas disciplinas.

YPF ofrece puestos en áreas clave como perforación, planificación, infraestructura y soporte técnico, además de oportunidades en tiendas y estaciones de servicio. Las postulaciones se realizan íntegramente en línea.

Axion y Puma Energy: desarrollo profesional y empleos en red

Axion Energy habilitó su canal de empleo en el sitio oficial de la empresa, donde los interesados pueden cargar su CV, y postularse a vacantes en estaciones, refinerías y plantas industriales. La compañía busca perfiles con orientación al servicio, liderazgo de equipos y gestión comercial.

En tanto, Puma Energy mantiene activa su sección “Trabajá con Nosotros”, con convocatorias disponibles tanto en la Argentina como en su portal global. Las búsquedas incluyen operarios, encargados y técnicos, además de posiciones administrativas.

Estas iniciativas consolidan la tendencia de las petroleras a invertir en empleo y formación, incluso en un contexto desafiante. 

Para quienes buscan dar sus primeros pasos en la industria energética, las plataformas digitales de cada empresa funcionan como la puerta de entrada a un sector que continúa en expansión.

Comentarios