Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Una audiencia suspendida y una investigación que se dilata

La audiencia de este viernes tenía una relevancia particular: los querellantes Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti habían solicitado la nulidad de las pericias realizadas a los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la investigación. Según la querella, el Ministerio Público habría utilizado palabras clave no autorizadas judicialmente para filtrar información, lo que podría vulnerar la privacidad de los involucrados y afectar la validez de las pruebas.