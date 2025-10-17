Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Mientras crece la polémica por la demora del cierre a través de un juicio en el llamado caso Vélez, hoy se realizará una audiencia clave que podría definir la causa. Los representantes de la víctima solicitarán que, por irregularidades en el análisis de los teléfonos, se haga la exclusión probatoria de los mensajes que son tenidos en cuenta por la Justicia y que los defensores sostienen que probarían que los cuatro futbolistas son inocentes. Además, podría hacer caer la contradenuncia realizada por uno de los cuatro acusados.