Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Mientras crece la polémica por la demora del cierre a través de un juicio en el llamado caso Vélez, hoy se realizará una audiencia clave que podría definir la causa. Los representantes de la víctima solicitarán que, por irregularidades en el análisis de los teléfonos, se haga la exclusión probatoria de los mensajes que son tenidos en cuenta por la Justicia y que los defensores sostienen que probarían que los cuatro futbolistas son inocentes. Además, podría hacer caer la contradenuncia realizada por uno de los cuatro acusados.
En marzo de 2024, la joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque. A partir de ese momento se inició una larga batalla procesal que sigue vigente.
Pero en las últimas semanas hubo un giro inesperado. En base al informe oficial, Florentín Bobadilla, a través de sus abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, presentó una denuncia en contra del diputado nacional Carlos Cisneros, los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, la denunciante y su padre, las testigos y otras dos personas.
La fiscala entendió que había denuncias para investigar a todos los señalados, menos al parlamentario por haber realizado una falsa denuncia y por falso testimonio. Ayer debería haberse realizado una audiencia solicitada por los denunciados. Trascendió que pedirían la nulidad de los allanamientos realizados y que se anule el proceso en contra de todos los mencionados. Pero el debate no se realizó porque el juez Bernardo L’erario Babot decidió inhibirse de la causa, tal como lo había pedido Neme.
Ayer se inició otra polémica. Una nutrida marcha de empleadas bancarias exigió que se acelere el proceso para que el caso llegue a juicio. “La contradenuncia es una maniobra absurda con la que se pretende demorar la investigación. Solicitamos que la causa sea elevada a juicio y que la Justicia, de una vez por todas, actúe con perspectiva de género”, sostuvo Neme cuando fue entrevistada por LG Play.
Giros
Ernesto García Biagosch y Eliana Battaglia, defensores de Cufré y Osorio, salieron al cruce de esta versión. “Nuevamente la querella desinforma e intenta confundir al público en general con sus comentarios. Claro está que lo hacen porque saben que la investigación viene dando giros que ya no pueden sostener”, sostuvieron.
“Se habla de demora en la causa como si fuera una estrategia de defensa dilatar. Lo que omiten informar es que la investigación a mitad de año fue declarada causa compleja. Por esa razón se duplicaron los tiempos de investigación y está vigente hasta marzo próximo. Eso se estableció en una resolución judicial que fue consentida por la querella al no impugnar”, añadió García Biagosch.
Fuentes judiciales confirmaron que hoy se hará una audiencia clave. Los querellantes solicitarían la exclusión probatoria del análisis practicado a los celulares de los protagonistas de la causa. Al parecer intentarán demostrar que los peritos buscaron palabras claves que no fueron autorizadas por el juez que aceptó la realización del estudio. “Está claro que hubo irregularidades”, sostuvo Neme. En caso de que se acepte ese planteo, la causa por la contradenuncia podría caer, ya que justamente se basó en ese estudio.
“Es curioso que la querella, que pide celeridad en la causa, acuda a esta exclusión probatoria de pericias ya realizadas porque ellos no se opusieron en su momento”, finalizó García Biagosch,