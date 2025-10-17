Secciones
A qué hora cenar para sentirse lleno y evitar subir de peso, según Harvard

Un estudio reveló cuál es el mejor horario para comer por las noches.

Hace 29 Min

Diversos estudios científicos demostraron los beneficios que genera una alimentación nutritiva al organismo, además de hacer ejercicio. Esto significa que mantener una dieta saludable es uno de los requisitos fundamentales para mantener el cuerpo y la mente en condiciones óptimas.

Sin embargo, el horario de la última ingesta diaria es otro de los factores a tener en cuenta, según el estudio Cell Metabolism realizado por la Universidad de Harvard y publicado por Science Direct. Esto se debe a que cenar tarde podría generar diversos problemas a la salud.

Los investigadores analizaron a 16 personas con sobrepeso que ingerían dietas idénticas, pero con horarios diversos para determinar cómo repercute en el organismo comer antes de dormir.

¿Qué efectos tiene en la salud cenar tarde?

Durante varias semanas, los grupos que participaron del estudio tuvieron un protocolo de alimentación temprana y uno tardía con una diferencia de 250 minutos (cuatro horas) para evaluar el tipo de digestión de cada uno.

Los resultados obtenidos sobre cómo repercutió en las personas cenar tarde fueron los siguientes:

- Cenar tarde aumentó el hambre al despertar y disminuyó la leptina sérica de 24 horas.

- Disminuye el gasto energético al despertar y la temperatura corporal central durante las 24 horas.

- Altera la expresión genética del tejido adiposo favoreciendo un mayor almacenamiento de lípidos.

- Combinados, estos cambios al comer tarde pueden aumentar el riesgo de obesidad.

¿A qué hora recomiendan cenar para tener sensación de saciedad?

Frank Scheer, uno de los investigadores que participó del estudio, explicó que comer e irse a dormir se quema menos calorías y se experimentan "cambios en el tejido graso que promoverían el aumento de peso".

Por esa razón, los expertos recomiendan cenar seis horas antes de dormir para aumenta los niveles de leptina, la hormona que promueve la reducción de la ingesta calórica al generar sensación de saciedad.

