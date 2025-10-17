Estudiantes cayó ante Amancay, pero sigue afinando detalles para la Liga Argentina

El encuentro entre Estudiantes y Amancay disputado ayer tuvo un excelente marco de público en el estadio “Coco Ascárate”, de calle Monteagudo 955. El amistoso marcó uno de los últimos pasos de preparación de la "Cebra" antes del inicio de la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet.
El primer tiempo fue parejo, con alternancia en el marcador y momentos de intensidad en ambos equipos. Sin embargo, en la segunda mitad, los riojanos se mostraron más sólidos e impusieron el ritmo del juego, para quedarse con la victoria por 72 a 53.
Esta noche, desde las 20.30, ambos equipos volverán a enfrentarse en el mismo escenario, en lo que será una nueva oportunidad para el plantel dirigido por Fabrizio Espósito de seguir sumando minutos de juego y ajustando su funcionamiento colectivo.
Estudiantes encara el tramo final de su pretemporada con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut oficial en la Liga Argentina, previsto para el lunes 4 de noviembre, cuando recibirá en Tucumán a Jujuy Básquet.
Con un plantel renovado y la ilusión intacta, el conjunto “cebra” buscará representar a la provincia y ser protagonista en una competencia que lo desafía a mantener el crecimiento deportivo y la identidad de su juego.