Estudiantes de Tucumán jugará su quinta temporada en la Liga Argentina

El torneo, que comenzará en los primeros días de noviembre, retomará un formato histórico: todos contra todos dentro de cada conferencia, con la fase regular extendiéndose hasta marzo de 2026. Luego se disputarán los playoffs, donde los primeros cuatro de cada grupo esperarán rival en los cruces de Reclasificación (del 5º al 12º puesto). Los octavos de final se jugarán dentro de cada conferencia, mientras que en cuartos habrá cruces interzonales entre los mejores cuatro del Norte y los mejores cuatro del Sur. La gran final determinará al equipo que ascenderá a la Liga Nacional 2026/27.