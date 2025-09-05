Estudiantes de Tucumán jugará su quinta temporada en la Liga Argentina

Estudiantes volverá a recorrer el mapa del básquet argentino. El conjunto de calle Monteagudo fue oficializado como participante de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina, certamen que reúne a 34 clubes de todo el país y que funciona como antesala de la elite nacional. Para la Cebra será su quinto año en la segunda división y el segundo consecutivo en este ciclo.
El equipo dirigido por la dupla técnica de Fabricio Esposito y Gustavo Gaete integrará la Conferencia Norte, que contará con 17 equipos en total. Allí compartirá zona con rivales de peso como Amancay y La Fusión Riojana, Barrio Parque y San Isidro de San Francisco (Córdoba), Rivadavia y Huracán Las Heras (Mendoza), Comunicaciones de Mercedes (Corrientes), Jujuy Básquet, Salta Basket, Independiente de Santiago del Estero, Sportivo Suardi, Santa Paula de Gálvez, Villa San Martín de Resistencia y Bochas Sport Club de Colonia Caroya, entre otros.
El torneo, que comenzará en los primeros días de noviembre, retomará un formato histórico: todos contra todos dentro de cada conferencia, con la fase regular extendiéndose hasta marzo de 2026. Luego se disputarán los playoffs, donde los primeros cuatro de cada grupo esperarán rival en los cruces de Reclasificación (del 5º al 12º puesto). Los octavos de final se jugarán dentro de cada conferencia, mientras que en cuartos habrá cruces interzonales entre los mejores cuatro del Norte y los mejores cuatro del Sur. La gran final determinará al equipo que ascenderá a la Liga Nacional 2026/27.
Para Estudiantes, la hoja de ruta será exigente: tendrá que visitar canchas en Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Jujuy, Salta, Chaco y Corrientes. A su vez, se enfrentará a varios debutantes en la categoría, como Bochas Sport Club, Hindú de Córdoba y Huracán Las Heras, además de los ascendidos Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Gálvez.
Con un calendario cargado de viajes y rivales de jerarquía, la Cebra se prepara para afrontar un desafío que puede marcar su destino: volver a soñar con el ascenso a la máxima categoría del básquet argentino.