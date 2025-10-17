Secciones
Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre su nuevo novio: “Huye, Irene”

La colaboradora televisiva aseguró que tiene información comprometida sobre Guillermo, la nueva pareja de Irene Rosales, y lanzó una contundente advertencia.

Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre su nuevo novio: “Huye, Irene”
Hace 1 Hs

La vida sentimental de Irene Rosales volvió a ser noticia esta semana. Dos meses después de confirmar su separación de Kiko Rivera, la excolaboradora televisiva fue fotografiada junto a Guillermo, su nuevo novio, un empresario sevillano recién separado y padre de familia.

Tras la difusión de las imágenes, Rosales pidió respeto por la privacidad de su pareja y aseguró que él es “una persona anónima” que no pertenece al mundo mediático. “Todos tenemos derecho a ser felices y a rehacer nuestra vida”, afirmó públicamente.

Sin embargo, en las últimas horas, Amor Romeira lanzó una seria advertencia sobre el nuevo romance. En declaraciones a Europa Press, durante un evento en Madrid, la colaboradora aseguró que tiene información delicada sobre el nuevo novio de Irene.

“Huye. Solo te resumo en que huye. Irene no es consciente de con quién está. Tengo unas informaciones que… huye. Ahí no es, Irene”, declaró Romeira ante los medios.

Amor añadió que no sabe si Rosales conoce todos los detalles, pero que ella sí maneja datos suficientes para tener una opinión firme. “Yo no desearía que una amiga mía estuviese con él. Son informaciones, son datos de los tiempos, y pronto saldrán más cosas”, adelantó.

Además, Romeira opinó sobre cómo ha cambiado la percepción mediática tras la ruptura entre Rosales y Kiko Rivera:

“La prensa esperaba ver a Kiko desatado, pero quien ha rehecho su vida ha sido Irene”, comentó.

Mientras tanto, Guillermo, el nuevo novio, se mantiene al margen de la polémica. En diálogo con periodistas, se describió como “una persona educada y amable” y pidió respeto tanto para él como para su familia, que “no está acostumbrada a la exposición mediática”.

Por su parte, Irene Rosales aseguró estar “tranquila y feliz” y agradeció a quienes le demostraron apoyo, aunque volvió a insistir en que se respete la intimidad de su entorno.

