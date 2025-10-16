Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Desde que las revistas 'Lecturas' y 'Semana' publicaron las imágenes de Irene Rosales junto a un hombre llamado Guillermo, su vida sentimental ha vuelto al primer plano mediático. Las fotografías mostraban a la excolaboradora televisiva en actitud cómplice durante una cita en Sanlúcar de Barrameda, semanas después de confirmarse su ruptura con Kiko Rivera.
El revuelo fue inmediato e incluso Kiko Rivera ha reaccionado. Irene, que había mantenido un perfil discreto desde su separación, se ha visto obligada a pronunciarse tras la difusión de las imágenes y publicaba la mañana del 15 de octubre un comunicado en el que pedía respeto, especialmente hacia las personas anónimas que se han visto afectadas por la exposición pública de esta nueva etapa de su vida.
Las primeras palabras de Guillermo sobre su romance con Irene Rosales
En el programa 'El tiempo justo', la periodista Leticia Requejo ha asegurado haber podido hablar con los protagonistas de esta historia. “He podido hablar tanto con Irene como con Guillermo. Me he encontrado a un chico educadísimo, muy amable, que no quiere entrar obviamente en nada. Lo que sí me matiza es que estamos hablando de dos personas que han estado solteras y que están solteras y que su relación ha comenzado con toda normalidad”, explica la periodista.
Requejo también comparte las palabras de Irene: “Ella me dice que está bien, tranquila y feliz. Solo pide respeto, sobre todo por la familia de Guillermo, que son personas anónimas y no están acostumbradas a la exposición mediática”.
El programa ha mostrado por primera vez imágenes de Guillermo, quien, ante las preguntas de los reporteros, respondió brevemente: “Nada, nada. Muchas gracias”, evitando alimentar más titulares.
El comunicado de Irene Rosales: “Respetemos la intimidad de las personas anónimas”
Tras varios días de especulaciones, Irene Rosales ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que pedía respeto para las personas ajenas al foco mediático. “Debido a todo lo que está ocurriendo en los últimos días (y entendiendo perfectamente el interés y el impacto de las noticias) solo quiero pedir algo desde el corazón: por favor, respetemos la intimidad de las personas anónimas”, comenzaba el texto.
La exnuera de Isabel Pantoja también se ha mostrado preocupada por los menores implicados: “Hay menores de edad involucrados, y no quiero ver ni una sola imagen, ni siquiera con la cara tapada, difundida públicamente. Son personas ajenas a todo esto, y merecen tranquilidad y respeto”.
Irene deja claro que asume su condición de persona conocida, pero ha marcado un límite: “Yo entiendo que soy una persona pública y que todo lo que me rodea puede ser noticia, pero la noticia soy yo, no una familia ni unas personas que no pertenecen a este mundo”. El comunicado concluía con un llamamiento a los medios y al público: “Os pido, por favor, que dejéis de buscar, de señalar o de compartir contenido donde aparezcan ellos, y que se eliminen las publicaciones en las que haya un menor. Gracias de verdad por entenderlo y por respetar algo tan básico como la intimidad”.