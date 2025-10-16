Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Irene deja claro que asume su condición de persona conocida, pero ha marcado un límite: “Yo entiendo que soy una persona pública y que todo lo que me rodea puede ser noticia, pero la noticia soy yo, no una familia ni unas personas que no pertenecen a este mundo”. El comunicado concluía con un llamamiento a los medios y al público: “Os pido, por favor, que dejéis de buscar, de señalar o de compartir contenido donde aparezcan ellos, y que se eliminen las publicaciones en las que haya un menor. Gracias de verdad por entenderlo y por respetar algo tan básico como la intimidad”.