La historia detrás del casco que Franco Colapinto usará en el GP de Estados Unidos

La Misión Argentina: cuando Fangio y Berta desafiaron al mundo

La historia comenzó con una idea del quintuple campeón Juan Manuel Fangio, quien asumió como director deportivo del proyecto, acompañado por el ingeniero Oreste Berta, encargado de preparar los autos en la planta de IKA en Santa Isabel, Córdoba. El objetivo era demostrar que la industria automotriz argentina podía competir con las potencias europeas, nada menos que en el circuito más exigente del planeta: el Nordschleife alemán, conocido como el “Infierno Verde”.