Secciones
DeportesMotores

La historia detrás del casco que Franco Colapinto usará en el GP de Estados Unidos

El diseño que el piloto argentino lucirá en Austin rinde homenaje a la legendaria “Misión Argentina”, la gesta de los Torino que, bajo la dirección de Fangio y Berta, desafiaron al mundo en las 84 horas de Nürburgring de 1969. Un tributo al orgullo y la historia del automovilismo nacional.

Franco Colapinto presentó su nuevo casco para correr en el GP de Estados Unidos. Franco Colapinto presentó su nuevo casco para correr en el GP de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

El nuevo casco que Franco Colapinto usará en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 no es un simple accesorio: es un símbolo de memoria y orgullo argentino. El piloto bonaerense decidió homenajear con su diseño a la “Misión Argentina”, una de las epopeyas más grandes del automovilismo nacional, protagonizada por tres Torino 380W que representaron al país en las 84 horas de Nürburgring de 1969.

La Misión Argentina: cuando Fangio y Berta desafiaron al mundo

La historia comenzó con una idea del quintuple campeón Juan Manuel Fangio, quien asumió como director deportivo del proyecto, acompañado por el ingeniero Oreste Berta, encargado de preparar los autos en la planta de IKA en Santa Isabel, Córdoba. El objetivo era demostrar que la industria automotriz argentina podía competir con las potencias europeas, nada menos que en el circuito más exigente del planeta: el Nordschleife alemán, conocido como el “Infierno Verde”.

Con más de 150 curvas y 20 kilómetros de extensión, la prueba, llamada Marathon de la Route, ponía a prueba la resistencia de máquinas y pilotos. Fangio y Berta viajaron con sus equipos y tres autos, cada uno con tres pilotos, para afrontar una carrera de 84 horas ininterrumpidas, sin asistencia externa ni cambios de piezas mayores.

Los tres Torino y su hazaña en Nürburgring

El Torino N°1, con trompa roja, fue pilotado por Rubén Luis Di Palma, Carmelo Galbato y Oscar “Cacho” Fangio.
El Torino N°2, con vivos amarillos, por Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro y Gastón Perkins.
Y el Torino N°3, blanco, por Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Alberto “Larry” Rodríguez Larreta.

En las primeras horas de competencia, los Torino sorprendieron al mundo: los autos N°2 y N°3 llegaron a liderar la carrera, mostrando un rendimiento formidable. Sin embargo, la dureza del trazado y las exigencias del reglamento comenzaron a cobrarse víctimas. El Torino N°2 abandonó por un despiste bajo la lluvia, y el N°1 quedó fuera al perder las luces durante la noche.

El Torino N°3 resistió hasta el final, y llegó a ser líder hasta la hora 64 de competencia. Pero una sanción por exceso de ruido en el escape (más de 83 decibelios) lo obligó a detenerse, cayendo al quinto puesto. Aun así, terminó oficialmente cuarto, aunque fue el auto que más vueltas completó (334), superando en dos al Mazda ganador.

El homenaje de Colapinto

En homenaje a aquella proeza, Colapinto diseñó un casco especial que combina los colores, líneas y símbolos de los Torino de 1969. El tributo, además de estético, tiene un fuerte valor simbólico: rescata un episodio que marcó la identidad del automovilismo argentino, una muestra de ingenio, coraje y espíritu competitivo frente al poderío internacional.

Un joven con respeto por la historia

Colapinto ya había rendido homenajes a leyendas como Carlos Reutemann y Juan María Traverso, pero este gesto va más allá: conecta su presente en la Fórmula 1 con la historia de quienes abrieron el camino.

Con este casco, el piloto argentino no solo llevará en la pista los colores de su país, sino también el recuerdo de aquella gesta que, más de medio siglo después, sigue siendo una de las páginas más gloriosas del automovilismo nacional.

Temas Fórmula 1Carlos ReutemannJuan Manuel FangioFranco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El sitio oficial de la Fórmula 1 respalda a Franco Colapinto en su lucha por seguir en Alpine

El sitio oficial de la Fórmula 1 respalda a Franco Colapinto en su lucha por seguir en Alpine

Se dio a conocer un dato inédito y esperanzador sobre la recuperación de Michael Schumacher

Se dio a conocer un dato inédito y esperanzador sobre la recuperación de Michael Schumacher

“Se pasan”: Carlos Sainz criticó que filmen a las novias en la emisión de la Fórmula 1

“Se pasan”: Carlos Sainz criticó que filmen a las novias en la emisión de la Fórmula 1

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
2

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
3

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
4

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
5

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
6

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Más Noticias
Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Comentarios