La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse en el top 10 de América Latina y el Caribe, y revalidó su lugar como la mejor institución del país, según el ranking elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds (QS). Sin embargo, casi la mitad de las universidades argentinas evaluadas cayó en la tabla, principalmente por la falta de recursos para investigación, y las condiciones de precarización laboral de docentes e investigadores. En cuanto a las tucumanas, la Universidad Tecnológica Nacional alcanzó el peldaño 115 y la Universidad Nacional de Tucumán, el 161/170.