Misterio por la muerte del exjefe de Investigaciones: hallaron sogas, encendedores y un celular derretido

Informe a la familia

En la jornada de ayer, los familiares del excomisario realizaron el reconocimiento directo del cuerpo, luego de que, con la presencia del médico presentado como perito de parte, se concretara la toma de muestras, el relevamiento de indicios y la recolección de elementos que serán sometidos a análisis. Con la conformidad de los propios familiares, se acordó que el cuerpo de Cordeyro permanezca en el Servicio de Tanatología Forense del CIF el tiempo que sea necesario para concluir las pericias y contar con los informes correspondientes. Los allegados fueron informados sobre los resultados preliminares de la autopsia, en los que se señala que las prendas que vestía habrían tomado contacto con el incendio registrado en el cerro Elefante y que, como consecuencia de ello, el cuerpo presentaba quemaduras superficiales sin incidencia en la causa de muerte.