Misterio por la muerte del exjefe de Investigaciones: hallaron sogas, encendedores y un celular derretido

La escena donde fue hallado el cuerpo sin vida del exjefe de Investigaciones de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro, volvió a ser el centro de atención en las últimas horas. Peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), especialistas del Ministerio de Seguridad de la Nación y efectivos policiales regresaron al cerro Elefante. El objetivo: recuperar cualquier rastro que pudiera ayudar a entender qué ocurrió en las horas previas a su muerte.
Fue en ese terreno irregular, cubierto de maleza y piedra, donde hallaron una serie de objetos que podrían ser clave para la causa. Entre los elementos levantados por los peritos figuraban una soga, un encendedor, una botella, una etiqueta de bebida alcohólica, un teléfono celular parcialmente derretido y restos calcinados, que los investigadores sospechan habrían pertenecido a la mochila que llevaba Cordeyro al momento de desaparecer. También se encontraron cierres, correas y remaches derretidos, esparcidos entre los restos de vegetación quemada.
Cada pieza fue fotografiada, rotulada y embalada bajo estrictos protocolos. Los agentes del CIF realizaron una marcación perimetral y utilizaron detectores de metales, mientras un can especializado en detección de hidrocarburos recorrió el lugar buscando trazas químicas. Todo el material fue remitido al laboratorio forense, donde ahora se analiza si alguno de esos elementos fue utilizado antes o después del fallecimiento.
La investigación se intensificó luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia, que confirmó que Cordeyro murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. El informe, elaborado por el Servicio de Tanatología Forense del CIF, detalló además que el cuerpo presentaba quemaduras superficiales, compatibles con la acción del fuego, aunque aclaró que “no fueron la causa de muerte”. Un perito de parte, designado por la familia, estuvo presente durante la autopsia.
Informe a la familia
En la jornada de ayer, los familiares del excomisario realizaron el reconocimiento directo del cuerpo, luego de que, con la presencia del médico presentado como perito de parte, se concretara la toma de muestras, el relevamiento de indicios y la recolección de elementos que serán sometidos a análisis. Con la conformidad de los propios familiares, se acordó que el cuerpo de Cordeyro permanezca en el Servicio de Tanatología Forense del CIF el tiempo que sea necesario para concluir las pericias y contar con los informes correspondientes. Los allegados fueron informados sobre los resultados preliminares de la autopsia, en los que se señala que las prendas que vestía habrían tomado contacto con el incendio registrado en el cerro Elefante y que, como consecuencia de ello, el cuerpo presentaba quemaduras superficiales sin incidencia en la causa de muerte.
El cadáver continúa bajo resguardo judicial en la morgue del CIF, mientras se completan las pericias complementarias y los estudios toxicológicos.
La desaparición
Todo comenzó el jueves de la semana pasada. Ese día, Vicente Cordeyro —de 64 años, retirado de la fuerza— dejó a su hija de 17 años en el colegio temprano por la mañana. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Al caer la tarde, al no regresar a su casa ni responder llamadas, su familia dio aviso a la Policía. La denuncia de desaparición activó un operativo de búsqueda de grandes proporciones: participaron 135 efectivos, equipos del CIF, grupos especiales de rescate, guías civiles y drones con cámaras térmicas.
El primer indicio apareció horas después, cuando los investigadores hallaron su Volkswagen Surán gris estacionado en San Lorenzo, frente a una iglesia. Las cámaras de seguridad del municipio mostraron que había llegado solo, estacionó el vehículo con normalidad y caminó rumbo al sendero conocido como la cola del cerro Elefante, una zona frecuentada por caminantes, aunque de difícil acceso en algunos tramos. En las imágenes no se observa la presencia de acompañantes ni de otros autos siguiéndolo o aguardando en las inmediaciones.
El hallazgo del cuerpo
Al día siguiente, el viernes por la mañana, el operativo de búsqueda se concentró en la zona alta del cerro. La jornada había comenzado temprano: a las 6.30 los equipos partieron desde la base de Aviación Civil. Tres horas después, pasadas las 9, uno de los grupos de búsqueda informó el hallazgo de un cuerpo entre los restos de pastizales quemados.
“Lamentablemente tenemos que confirmar el hallazgo sin vida del comisario Cordeyro”, declaró poco después el director de Relaciones Institucionales de la Policía, Flavio Peloc. El cadáver fue trasladado en helicóptero hasta la base de Aviación Civil, en la zona sur de la capital salteña, y de allí derivado a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El área en la que fue encontrado había sido afectada días antes por un incendio forestal, lo que dificultó las tareas de búsqueda y alteró parte de la escena. Los peritos debieron abrir senderos entre la maleza y trabajar con precaución para no perder indicios.
Los próximos pasos
Los investigadores trabajan ahora en reconstruir las últimas horas de Cordeyro. Buscan determinar si alguien lo acompañó hasta el cerro o si hubo comunicación telefónica antes de su desaparición. Los peritos analizan el celular hallado —dañado por el fuego— para intentar recuperar información. También se espera el resultado de los estudios de ADN y de rastros hallados en los objetos recolectados.