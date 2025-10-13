Encontraron muerto al exjefe de Investigaciones de la Policía de Salta: los resultados de la autopsia y las pistas que analiza la Justicia

Un operativo que empezó con una ausencia

El aviso de la familia encendió las alarmas esa misma tarde. Nadie sabía nada del ex comisario, que había dirigido la Policía de Investigaciones y conocía, mejor que nadie, los laberintos de una búsqueda. Su desaparición convocó a un operativo inusual por la magnitud: drones, perros rastreadores, helicópteros y equipos de rescate recorrieron los cerros y quebradas de San Lorenzo.