Preocupación en Inglaterra: Trent Alexander-Arnold sufrió una lesión y podría perderse el Mundial 2026

El defensor inglés Trent Alexander-Arnold, actual jugador del Real Madrid, encendió las alarmas en su país tras confirmarse una lesión muscular que podría comprometer su participación en el Mundial 2026. El lateral derecho, considerado una pieza fundamental en la selección de Inglaterra, atraviesa un momento incierto y su situación ya fue catalogada como la primera baja de peso potencial de una figura europea para la próxima Copa del Mundo.