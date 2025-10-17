Preocupación en Inglaterra: Trent Alexander-Arnold sufrió una lesión y podría perderse el Mundial 2026

El defensor inglés Trent Alexander-Arnold, actual jugador del Real Madrid, encendió las alarmas en su país tras confirmarse una lesión muscular que podría comprometer su participación en el Mundial 2026. El lateral derecho, considerado una pieza fundamental en la selección de Inglaterra, atraviesa un momento incierto y su situación ya fue catalogada como la primera baja de peso potencial de una figura europea para la próxima Copa del Mundo.
Detalles de la lesión
Alexander-Arnold arrastra una lesión en el bíceps femoral izquierdo desde finales de septiembre. El Real Madrid publicó recientemente un parte médico en el que informó que el futbolista está “pendiente de evolución”, sin precisar plazos concretos para su recuperación.
El entrenador del conjunto merengue, Xabi Alonso, intentó llevar calma a comienzos de octubre: “No es tan malo como podría ser, pero hay que esperar un poquito más”. Sin embargo, el inglés continúa sin poder entrenarse con normalidad y permanece marginado del equipo.
Riesgo de perderse el Mundial
La preocupación creció en Inglaterra después de que los "Three Lions" aseguraran su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con una contundente victoria por 5-0 ante Letonia.
Aunque los primeros estudios no indican una lesión de larga duración, la posibilidad de que Alexander-Arnold no llegue a tiempo para el Mundial es real. Si no logra recuperarse a tiempo para volver a jugar con el Real Madrid en los próximos meses, podría quedar fuera de la lista de Thomas Tuchel, actual seleccionador inglés.
Inglaterra tiene dos compromisos por delante en noviembre: recibirá a Serbia y visitará a Albania, en las últimas fechas del Grupo K, donde ya aseguró el primer puesto. Sin embargo, el cuerpo técnico observa con preocupación la evolución del lateral, que no juega como titular con la selección desde el 13 de octubre de 2024, cuando los británicos vencieron 3-1 a Finlandia.
En los últimos encuentros, su lugar fue ocupado por Reece James y Djed Spence, quienes se disputan el puesto de lateral derecho.