Mundial 2026: los 18 clasificados confirmados y cómo sigue la pelea por los 30 lugares restantes

La cita se jugará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones. Ya hay 18 equipos clasificados, incluida la Argentina campeona del mundo, mientras que Europa, África, Asia y la Concacaf definen sus últimos cupos en los próximos meses.

Bolivia venció a Brasil y clasificó al repechaje del Mundial 2026. Bolivia venció a Brasil y clasificó al repechaje del Mundial 2026.
Hace 2 Hs

A menos de un año del partido inaugural, previsto para el 11 de junio, el mapa de clasificados rumbo al Mundial 2026 empieza a tomar forma. Hasta el momento, 18 selecciones aseguraron su presencia: los tres anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), seis sudamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay), seis asiáticos (Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán), dos africanos (Marruecos y Túnez) y Nueva Zelanda como representante de Oceanía.

En la Conmebol, Bolivia logró el repechaje tras imponerse sobre Venezuela en la última fecha. En la Concacaf, 12 países buscan tres boletos directos y dos repechajes en grupos de cuatro equipos. La AFC (Asia) tiene tres cupos en disputa, que se resolverán en un minitorneo entre octubre y noviembre. 

La CAF (África) definirá siete lugares más en noviembre, mientras que en la UEFA (Europa), recién iniciadas las Eliminatorias, 55 selecciones compiten por 16 plazas que se conocerán en marzo de 2026.

El nuevo formato con 48 participantes hace que la competencia sea más extensa y repartida, pero también abre la puerta a regresos históricos, como el de Bolivia que buscará volver a un Mundial tras 32 años.

