Mundial 2026: los 18 clasificados confirmados y cómo sigue la pelea por los 30 lugares restantes

A menos de un año del partido inaugural, previsto para el 11 de junio, el mapa de clasificados rumbo al Mundial 2026 empieza a tomar forma. Hasta el momento, 18 selecciones aseguraron su presencia: los tres anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), seis sudamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay), seis asiáticos (Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán), dos africanos (Marruecos y Túnez) y Nueva Zelanda como representante de Oceanía.