Fórmula 1 en Austin: horarios y cómo llega Franco Colapinto al GP de Austin

McLaren ya selló el campeonato de constructores, pero el duelo por el título de pilotos mantiene al campeonato encendido. Oscar Piastri llega a Austin en la cima con 336 puntos, seguido muy de cerca por Lando Norris, a apenas 22 unidades. Detrás, Max Verstappen —que parecía relegado hace unos meses— conserva una mínima esperanza de pelear hasta el final con sus 273 puntos. La victoria de George Russell en Singapur sirvió como recordatorio de que, incluso en un año dominado por McLaren, la competencia puede cambiar en un instante.