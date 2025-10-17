Crisis en San Lorenzo: “Largala porque te van a meter un tiro en la pierna”, la dura advertencia de Fernando Miele a Moretti

El conflicto entre Fernando Miele, expresidente de San Lorenzo, y Marcelo Moretti, actual titular del club, escaló en las últimas horas tras una serie de declaraciones explosivas. Miele, de 77 años, gobernó la institución entre 1986 y 2001 y volvió a ser protagonista por una advertencia tan grave como polémica dirigida al actual mandatario. “Largala porque te van a meter un tiro en la pierna, no vas a saber de dónde viene y no vas poder caminar más”, dijo.
El exdirigente aseguró que mantiene comunicación diaria con Moretti, aunque considera que el actual presidente “está en otra galaxia”. En diálogo con medios partidarios, lo definió como alguien que “te dice todo que sí, pero después hace lo que quiere y lamentablemente lo hace todo mal”. También cuestionó su entorno: “No tiene cuatro o cinco amigos al lado que lo puedan enderezar y llevarlo por una conducción sana”.
Sobre la situación institucional del Ciclón, Miele fue categórico: San Lorenzo debe “arreglar el desorden”, aunque advirtió que “hace muchos años que no lo quieren arreglar”. Como salida, propuso “llamar a elecciones y traer gente nueva”, asegurando que “debe haber experiencia, pero no se pueden despilfarrar los dos o tres primeros años que van a ser los más difíciles para enderezarlo”.
Mientras tanto, Moretti enfrenta una creciente presión interna y un masivo rechazo de los hinchas, pero no planea renunciar. El presidente participó recientemente de una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, donde, antes de ser apartado, lanzó una acusación directa: “Lo que me están haciendo a mí es un golpe de Estado… hoy van por mí, mañana van por cualquiera de ustedes”.
El clima en Boedo sigue siendo crítico. La Justicia le dio al club cinco días para saldar una deuda millonaria, lo que reavivó el temor de una posible quiebra. Además, un escándalo reciente en la sede -donde Moretti debió salir en patrullero ante la furia de los hinchas- y un operativo policial descomunal durante su visita al predio de AFA en Ezeiza reflejan el grado de tensión que atraviesa la institución.
Entre advertencias, acusaciones y un presente institucional tambaleante, San Lorenzo vive una de sus semanas más convulsionadas en los últimos años.