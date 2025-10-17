Crisis en San Lorenzo: “Largala porque te van a meter un tiro en la pierna”, la dura advertencia de Fernando Miele a Moretti

El conflicto entre Fernando Miele, expresidente de San Lorenzo, y Marcelo Moretti, actual titular del club, escaló en las últimas horas tras una serie de declaraciones explosivas. Miele, de 77 años, gobernó la institución entre 1986 y 2001 y volvió a ser protagonista por una advertencia tan grave como polémica dirigida al actual mandatario. “Largala porque te van a meter un tiro en la pierna, no vas a saber de dónde viene y no vas poder caminar más”, dijo.