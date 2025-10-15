El plantel de San Lorenzo tomó una drástica decisión en medio de la crisis institucional

El grupo busca mantenerse al margen del caos político que atraviesa Boedo, pero el clima es inevitable. San Lorenzo acumula dos derrotas consecutivas (ante Lanús y San Martín de San Juan) y cayó en la tabla anual, quedando por ahora fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Este lunes, el equipo viajará a Tucumán para enfrentar a Atlético, aunque una nueva polémica se asoma ya que Moretti confirmó que tiene pasajes reservados para sumarse a la delegación, pese a la distancia marcada por el plantel.