El plantel de San Lorenzo tomó una drástica decisión en medio de la crisis institucional

Con sueldos atrasados y malestar por la situación del club, los jugadores resolvieron cortar todo vínculo con Marcelo Moretti y mantenerse al margen de los conflictos dirigenciales.

CLIMA TENSO. Los jugadores de San Lorenzo decidieron cortar el diálogo con Marcelo Moretti en medio de la crisis institucional.
San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. En medio de una crisis institucional y económica que parece no tener fin, el plantel profesional tomó una decisión contundente: romper todo vínculo con el presidente Marcelo Moretti y con la Comisión Directiva.

La tensión se profundizó luego de los incidentes en la sede de Avenida La Plata, donde hinchas se manifestaron contra el mandatario y exigieron su renuncia. La jornada terminó con enfrentamientos con la policía y con Moretti saliendo escoltado en un patrullero. Pese a la presión social y política, el dirigente aseguró que no renunciará y que seguirá al frente del club, respaldado por un fallo judicial que dejó sin efecto la acefalía declarada semanas atrás.

En este contexto, el entrenador Damián Ayude y los jugadores acordaron entrenarse a contraturno de cualquier actividad institucional y pidieron que el único interlocutor con la dirigencia sea el director deportivo, Carlos “La Roca” Sánchez. En el vestuario no hay margen para la desconfianza porque los futbolistas arrastran una deuda salarial de casi tres meses (julio, agosto y septiembre) y temen que las promesas de pago vuelvan a incumplirse, como ya ocurrió antes.

El grupo busca mantenerse al margen del caos político que atraviesa Boedo, pero el clima es inevitable. San Lorenzo acumula dos derrotas consecutivas (ante Lanús y San Martín de San Juan) y cayó en la tabla anual, quedando por ahora fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Este lunes, el equipo viajará a Tucumán para enfrentar a Atlético, aunque una nueva polémica se asoma ya que Moretti confirmó que tiene pasajes reservados para sumarse a la delegación, pese a la distancia marcada por el plantel.

La crisis también se trasladó a la vida cotidiana del presidente. En las últimas horas fue escrachado en su domicilio particular, donde un hincha grabó un video con amenazas directas que se viralizaron en redes. El dirigente, que ahora cuenta con custodia policial, respondió con declaraciones que solo aumentaron el malestar: “No voy a renunciar. Lo de ayer me lo hicieron 50 b...”, dijo en una entrevista radial.

Mientras tanto, la oposición insiste en pedir elecciones anticipadas y los socios repiten en cada partido un mismo canto: “San Lorenzo va a salir campeón el día que se vayan todos”. En medio de ese escenario, el plantel intenta aislarse y concentrarse en lo deportivo, aunque el futuro parece cada vez más incierto.

