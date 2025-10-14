Día de la Madre 2025: cinco dispositivos electrónicos económicos que podés regalar

Este domingo 19 en Argentina se celebra el Día de la Madre, una de las festividades más comerciales de todo el año. Pero más allá del consumo, las familias aprovechan para homenajear a las madres, pilares de unión, y agasajarlas con una comida especial, una reunión y un infaltable obsequio. Saber qué regalar no es tarea sencilla para todos, pero un pequeño dispositivo electrónico siempre es una buena opción.
Cinco regalos buenos y económicos para el Día de la Madre
Smartwatch
Para hacer este regalo sólo se debe tener en cuenta dos cosas: si la agasajada usa relojes o pulseras y si utiliza su celular con frecuencia. Si la respuesta a las dos preguntas es sí, entonces será una buena elección. Un reloj inteligente permite controlar la salud y bienestar diario porque da indicadores como el istmo cardíaco, la calidad del sueño y más. Además es práctico porque permite ver notificaciones entrantes sin necesidad de tener el teléfono encima todo el tiempo. Es perfecto para las madres más activas que hacen deportes.
Los smartwatch pueden ser los regalos más costosos de este listado, pero aún así su precio no es demasiado elevado. Uno rosado parca Venecia Sport resistente al agua parte de los $50.000; uno JD Capri, desde los $30.000 y un Xiaomi Smart Band 9 Active, desde los $43.000.
Auriculares Bluetooth
Ya sea para aislarse ellas mismas, para tener un momento de paz, para ver una serie por la noche cuando todo está silencioso o para escuchar música cuando hay demasiado ruido, unos auriculares inalámbricos son una excelente elección. Son cómodos para usar en casa, al aire libre y en el trabajo.
Aunque hay auriculares de todo precio y calidad, unos básicos pueden conseguirse a partir de los $20.000 aproximadamente. Unos auriculares Xiaomi Redmi color rosa pueden costar entre $21.000 y $28.000 en Mercadolibre.
Lámpara led recargable
Esta opción es un regalo perfecto para las mamás lectoras, para las que trabajan en computadoras o las que buscan una iluminación ambiental ajustable. Las lámparas recargables son pequeñas, portables y no necesitan conexión, por lo que pueden utilizarse casi en cualquier superficie. Es ideal para la habitación y también para el escritorio.
Una lámpara led con imágen y luz fría-cálida, con adhesivo y recargable tiene un costo de $21.300 en Mercadolibre. Trae una base que puede fijarse a diferentes superficies para poner o sacar la lámpara según dónde se necesite iluminación.
Parlante portátil
Un parlante con conexión Bluetooth es práctico porque puede usarse en cualquier ambiente e incluso fuera del hogar. Sirve no solo para escuchar música, sino también podcast y se puede conectar a otros equipos para ver series, películas o conciertos. Son perfectos para los momentos de relax pero también para madres que dan clases con soportes electrónicos.
Existe un sinfín de marcas de parlantes portátiles recargables según la calidad y funcionalidad que se busque. Un parlante marca Xiaomi modelo Sound Pocket cuesta $38.000 en Mercadolibre. También pueden conseguirse otros pequeños de menor potencia por menos de $10.000.
Calentador eléctrico para tazas
Este es el regalo perfecto para las madres amantes del té o el café, para las que trabajan en escritorios, en oficinas o simplemente para las que eligen tener una taza caliente cerca todo el tiempo. Los calentadores eléctricos se recargan por USB y mantienen la bebida a la temperatura ideal. Es un detalle simple pero funcional y súper práctico.
Existen diferentes tipos de calentadores. Un calentador de inmersión de 220 voltios para termo, taza o jarros cuesta $13.000. Una base calentadora con tres temperaturas y conexión USB ronda los $15.000. Una taza que incluya su propio calentador tiene precios en torno a los $32.000.