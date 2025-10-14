Día de la Madre 2025: cinco dispositivos electrónicos económicos que podés regalar

Para hacer este regalo sólo se debe tener en cuenta dos cosas: si la agasajada usa relojes o pulseras y si utiliza su celular con frecuencia. Si la respuesta a las dos preguntas es sí, entonces será una buena elección. Un reloj inteligente permite controlar la salud y bienestar diario porque da indicadores como el istmo cardíaco, la calidad del sueño y más. Además es práctico porque permite ver notificaciones entrantes sin necesidad de tener el teléfono encima todo el tiempo. Es perfecto para las madres más activas que hacen deportes.