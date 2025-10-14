La polémica decisión de los organizadores del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto

El Gran Premio de Brasil volvió a ser noticia antes de que se enciendan los motores. Los organizadores del evento publicaron el afiche oficial de la edición 2025 y la polémica no tardó en estallar entre los fanáticos argentinos. A pesar de que será la única carrera de Fórmula 1 en suelo sudamericano, el diseño dejó afuera a Franco Colapinto, uno de los dos pilotos de la región que forman parte del campeonato.