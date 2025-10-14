Secciones
La polémica decisión de los organizadores del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto

El afiche oficial dejó afuera al argentino de Alpine y generó indignación entre los fanáticos. La polémica estalló en redes a días de la única carrera de Fórmula 1 en Sudamérica.

Hace 2 Hs

El Gran Premio de Brasil volvió a ser noticia antes de que se enciendan los motores. Los organizadores del evento publicaron el afiche oficial de la edición 2025 y la polémica no tardó en estallar entre los fanáticos argentinos. A pesar de que será la única carrera de Fórmula 1 en suelo sudamericano, el diseño dejó afuera a Franco Colapinto, uno de los dos pilotos de la región que forman parte del campeonato.

En la imagen aparecen cinco protagonistas: el brasileño Gabriel Bortoleto ocupa el centro como anfitrión, acompañado por Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri y Lewis Hamilton. El detalle que indignó a los seguidores argentinos fue la ausencia de Colapinto, quien se perfila como figura de Alpine y que contará con una gran hinchada nacional en las tribunas de Interlagos.

La publicación en las redes oficiales del GP de San Pablo generó cientos de comentarios en pocos minutos. “No pueden ignorar a un piloto argentino que está en la máxima categoría”, fue uno de los mensajes más repetidos por los usuarios. Otros remarcaron que “la Fórmula 1 necesita más representación sudamericana y no menos”.

Expectativas altas para el argentino

Será la segunda participación de Colapinto en el circuito brasileño, después de su debut en 2024 con Williams, cuando un accidente bajo la lluvia lo dejó sin completar la carrera. Este año, el panorama es muy distinto: su futuro en Alpine luce prometedor y los rumores apuntan a que podría ser confirmado como piloto titular para la temporada 2026.

El Gran Premio de San Pablo se celebrará del 7 al 9 de noviembre, con prácticas libres el viernes, carrera Sprint el sábado y la competencia principal el domingo. Todo indica que, más allá del póster, Colapinto volverá a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana en Sudamérica.

