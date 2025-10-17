Investigan un posible disparo contra la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

La Fiscalía ordenó una investigación preliminar y solicitó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que realice pericias técnicas sobre el vehículo. Estas pericias buscarán determinar si el daño fue provocado por un arma de fuego y analizar la trayectoria del posible proyectil. Aún no se ha informado sobre el tiempo estimado para obtener los resultados.