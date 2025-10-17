Investigan un posible disparo contra la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

Las autoridades salteñas investigan un incidente en el que la camioneta del candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey fue impactada mientras viajaba por la ruta provincial N° 5. El ex gobernador de Salta, se dirigía a General Pizarro junto a su secretario cuando ocurrió el hecho. Desde el espacio político Primero la Patria solicitaron una investigación exhaustiva.
El incidente tuvo lugar ayer a la mañana mientras Urtubey y su acompañante se trasladaban en una Toyota Hilux plateada desde Orán hacia General Pizarro, en el departamento de Anta. Según denunciaron, un fuerte golpe en una de las ventanillas traseras alertó a ambos ocupantes.
El secretario de Urtubey radicó una denuncia penal en la capital salteña, caratulada como "daños". La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.
Una inspección ocular
En la denuncia se detalló que el impacto provocó la rotura parcial de la ventanilla trasera izquierda. A pesar de los daños, no se reportaron heridos. La policía, tras una inspección ocular del vehículo, no descartó que se tratara de un disparo.
La Fiscalía ordenó una investigación preliminar y solicitó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que realice pericias técnicas sobre el vehículo. Estas pericias buscarán determinar si el daño fue provocado por un arma de fuego y analizar la trayectoria del posible proyectil. Aún no se ha informado sobre el tiempo estimado para obtener los resultados.
El partido Primero la Patria emitió un comunicado oara exigir una investigación a fondo. "Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho", dijeron.
En una entrevista radial el día anterior al incidente, Urtubey criticó las políticas del gobierno nacional y sus efectos en la provincia de Salta. Urtubey encabeza la lista de candidatos a senadores nacionales de Fuerza Patria en Salta, acompañado por la actual senadora Nora del Valle Giménez.