Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Investigación en curso

Fuentes judiciales informaron que Rivadeneira habría encontrado indicios suficientes para sospechar que se habría elaborado un plan para perjudicar a los futbolistas. Sí quedó descartado de plano que se haya tratado de una asociación ilícita. Por lo pronto, lo único que quedó en claro es que existe una investigación en curso y que debería resolverse en el marco del expediente donde se investiga el caso. Esa tarea está en manos de la fiscala Adriana Reynoso Cuello. Habrá que esperar cuál es la postura de los defensores José María Molina y Ernesto García Biagosch (asisten a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa).