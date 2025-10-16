“Hay maniobras corruptas”: la abogada de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez apuntó contra fiscales y jueces tucumanos

Una protesta encabezada por integrantes del gremio La Bancaria y organizaciones feministas se desarrolló este jueves frente a los tribunales penales de avenida Sarmiento al 400. La movilización tuvo como objetivo respaldar a la joven que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de cuatro ex jugadores de Vélez y a los testigos del caso, en medio de un giro judicial que puso en la mira a la denunciante, a su entorno y a sus abogados.